حبس عامل سودانى 4 أيام لاتهامه بقتل زوجته بسبب الغيرة فى أكتوبر





كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة ثان أكتوبر، تحت إشراف المستشار مدحت مكى المحامى العام لنيابات أكتوبر والواحات، بحبس عامل سودانى الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته ربة منزل وتبلغ من العمر 17 عاما، بعد أن سدد لها عدة طعنات نافذة فى مناطق متفرقة من الجسد، بسبب خلافات زوجية.

وكشفت تحقيقات النيابة، برئاسة المستشار خالد طاهر، أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليها والمتهم، بسبب غيرته الدائمة عليها، حيث إنها تبلغ من العمر 17 عاما، بينما يبلغ عمره 43 عاما، وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، ما دفعه لتسديد عدة طعنات لها.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها كما طلبت تقرير الطب الشرعى حول وفاة المجنى عليها؛ لإرفاقه بملف التحقيقات، وتستعد النيابة لإجراء معاينة تصويرية للجريمة بصحبة المتهم.

تلقى قسم شرطة ثانى أكتوبر، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها، فانتقل الرائد مصطفى شربينى رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر إلى محل الواقعة، وكشفت المعاينة والتحريات، أن المجنى عليها تبلغ من العمر 17 سنة، تحمل الجنسية السودانية،، قتلها زوجها "سودانى" بسبب خلافات أسرية، حيث سدد لها عدة طعنات بسكين.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.