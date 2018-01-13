جهاز "برج العرب" الجديدة: فتح العرض الفنى لتنفيذ نادى اجتماعى بالمدينة





كتب أحمد حسن

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم فتح العرض الفنى المتعلق بالمناقصة الخاصة بتنفيذ النادى الاجتماعى داخل المدينة.

وأضاف المهندس أمين غنيم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن النادى الاجتماعى ينفذ على مساحة 30 فدانا، وتقدم للتنفيذ نحو 7 شركات مقاولات من الفئة الأولى.

وأوضح رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أنه من المقرر أن يتم الفتح المالى للعروض المقدمة من شركات المقاولات نهاية الشهر الجارى.

من ناحية أخرى، أكد المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم تنفيذ قرارين وزاريين بإزالة التعديات على مساحة 40 فدانًا من أراضى الدولة، كما تم تنفيذ إزالة فورية للتعديات على مساحة 40 فدانًا أخرى، ليكون إجمالى ما تم استرداده 80 فدانًا داخل الأحياء المخططة فى يوم واحد.