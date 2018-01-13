video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 13 يناير 2018 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جهاز "برج العرب" الجديدة: فتح العرض الفنى لتنفيذ نادى اجتماعى بالمدينة

السبت، 13 يناير 2018 03:00 ص
جهاز "برج العرب" الجديدة: فتح العرض الفنى لتنفيذ نادى اجتماعى بالمدينة المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة


كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم فتح العرض الفنى المتعلق بالمناقصة الخاصة بتنفيذ النادى الاجتماعى داخل المدينة.

وأضاف المهندس أمين غنيم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن النادى الاجتماعى ينفذ على مساحة 30 فدانا، وتقدم للتنفيذ نحو 7 شركات مقاولات من الفئة الأولى.

وأوضح رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أنه من المقرر أن يتم الفتح المالى للعروض المقدمة من شركات المقاولات نهاية الشهر الجارى.

من ناحية أخرى، أكد المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم تنفيذ قرارين وزاريين بإزالة التعديات على مساحة 40 فدانًا من أراضى الدولة، كما تم تنفيذ إزالة فورية للتعديات على مساحة 40 فدانًا أخرى، ليكون إجمالى ما تم استرداده 80 فدانًا داخل الأحياء المخططة فى يوم واحد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الإسكان": طرح أراضى مقابر للمسلمين والمسيحيين بمدينة برج العرب الجديدة

وزاره الاسكان

المدن الجديده

برج العرب

مدينه برج العرب الجديده



لا تفوتك
"الكهرباء" تستعد للأمطار بصيانة الأبراج والخطوط الهوائية لتفادى الانقطاعات

"الكهرباء" تستعد للأمطار بصيانة الأبراج والخطوط الهوائية لتفادى الانقطاعات

تعرف على عقوبة من يدلى بصوته مرتين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

تعرف على عقوبة من يدلى بصوته مرتين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

الرياضة المصرية اليوم.. عودة الأهلى والمصرى من الإمارات.. و4 مباريات مثيرة فى انطلاقة الدور الثانى للدورى.. الإسماعيلى يواجه زعيم الثغر.. الرجاء مع المقاولون.. المقاصة يستضيف الأسيوطى.. والنصر يصطدم بطنطا

الرياضة المصرية اليوم.. عودة الأهلى والمصرى من الإمارات.. و4 مباريات مثيرة فى انطلاقة الدور الثانى للدورى.. الإسماعيلى يواجه زعيم الثغر.. الرجاء مع المقاولون.. المقاصة يستضيف الأسيوطى.. والنصر يصطدم بطنطا

انفراد.. الأزهر يبحث إنشاء المعاهد اليابانية.. وفد يابانى زار الجامعة وقطاع المعاهد لعرض تجربتهم.. مسئول التعاون الدولى: انتهيت من المشروع لعرضه على الإمام الأكبر.. رئيس المعاهد: ننتظر زيارة سفير اليابان

انفراد.. الأزهر يبحث إنشاء المعاهد اليابانية.. وفد يابانى زار الجامعة وقطاع المعاهد لعرض تجربتهم.. مسئول التعاون الدولى: انتهيت من المشروع لعرضه على الإمام الأكبر.. رئيس المعاهد: ننتظر زيارة سفير اليابان

من الطب للسياسة.. تعرف على أفضل المهن المناسبة لأبناء برج الجدى

من الطب للسياسة.. تعرف على أفضل المهن المناسبة لأبناء برج الجدى

إنفو جراف.. التاريخ يساند الإسماعيلى أمام زعيم الثغر قبل المواجهة 106

إنفو جراف.. التاريخ يساند الإسماعيلى أمام زعيم الثغر قبل المواجهة 106

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة