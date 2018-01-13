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تحصين 212 ألف وترقيم 34 ألف رأس ماشية بكفر الشيخ

السبت، 13 يناير 2018 01:00 ص
تحصين 212 ألف وترقيم 34 ألف رأس ماشية بكفر الشيخ تحصين ماشية -أرشيفية


كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ من تحصين 212 ألف و800رأس ماشية بقرى وجاموس وماعز بمراكز المحافظة ضد مرض الحمى القلاعية، والوادي المتصدع، كما تمكنت الحملة  من ترقيم 34 ألف و540 رأس ماشية وتستمر الحملة لنهاية الشهر الجاري.

الدكتور نشأت عبد الباري وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ ، إن عملية تحصين الماشية يقوم بها أطباء متخصصون من إدارة الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري ، وقبل عملية تطعيم الماشية ، يجُرى  الكشف الطبي على الماشية وقياس درجة حرارتها  قبل حقنها بسن خاص أسفل جلد الرقبة ضد مرض الحمى القلاعية ، وفي الجانب الأخر من الرقبة  يتم حقنها أسفل الجلد بسن أخر ضد مرض الحمى الوادي المتصدع .

وأضاف عبد الباري ، ل " اليوم السابع " وفي حالة اكتشاف إصابة الماشية بأي مرض خلال الكشف عليها قبل عملية تحصينها ، يتم نقلها لأقرب وحدة بيطرية وتشكيل لجنة لفحصها وأخذ عينات دم وعلاجها، وبعدها يتم تحصينها .

 

 


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