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بدء التحقيقات مع 5 طلاب مزقوا 774 ورقة إجابة بمدرسة ثانوية بكفر الشيخ

السبت، 13 يناير 2018 09:57 م
بدء التحقيقات مع 5 طلاب مزقوا 774 ورقة إجابة بمدرسة ثانوية بكفر الشيخ مدير أمن كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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بدأت نيابة سيدى سالم بكفر الشيخ التحقيق مع 5 طلاب بالصف الثانى الثانوى بمدرسة منشأة عباس الثانوية التابعة لإدارة سيدى سالم الثانوية لتمزيقهم أوراق الإجابات عقب قفزهم لسور المدرسة واقتحامهم الكنترول أمس الجمعة، وبعثروا أوراق الإجابات للصف الثانى الثانوى وعددها 774 ورقة إجابة فى 6 مواد أدى الطلاب فيهم الامتحانات"، كما تجرى التحقيقات مع أحد عمال المدرسة لتواجده أثناء قفز الطلاب ودخولهم المدرسة.

تلقى اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ ، إخطاراً من العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى بكفر الشيخ ، يفيد باكتشاف مدير مدرسة منشأة عباس الثانوية العامة كسر البابين الحديدى والخشبى الخاصين بغرفة رصد درجات أوراق الإجابة للصفين الأول والثانى الثانوى، وتمزيق 774 ورقة إجابة تم رصد درجاتها وتسجيلها على قاعدة البيانات.

وشكل العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية فريق بحث برئاسة العميد محمد عبدالوهاب رئيس المباحث ورئيس مباحث مركز شرطة سيدى سالم ومعاونه، وبعد تقنين الإجراءات واجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء اقتحام الكنترول وتمزيق الأوراق الطلاب "أحمد .ع.س.ز" و " أحمد . م.ع.ج" و " فارس .خ.ا" و " عبدالله .م.ا" و" حازم .ع.ع" ، وألقى القبض عليهم.

بمواجهة الطلاب اعترفوا بارتكابهم الواقعة بدافع إخفاقهما فى حل امتحان إحدى المقررات الدراسية، وأنهم توجهوا أثناء صلاة الجمعة إلى المدرسة وتسلقوا السور وكسروا الأقفال ومزقوا بعض أوراق الإجابة، كما حرقوا أوراق الإجابة الخاصة بالمادة التى اخفقوا فيها، كما ألقى القبض على العامل بالمدرسة المسئول عن تواجده بالمدرسة أثناء ارتكاب الواقعة، تحرر المحضر رقم 442 إدارى مركز سيدى سالم لسنة 2018، وبدأت النيابة فى إجراء التحقيقات مع الطلاب والعامل النوبطجى.

 


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