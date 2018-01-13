بحث عن الثروة فوجد الموت.. مصرع شخص انهارت عليه حفرة أثناء تنقيبه عن الآثار





كتب عماد عرفة

لقى شخص مصرعه بمدينة سفاجا بعد انهيار حفرة كبيرة عليه أثناء قيامه بالبحث عن آثار داخل منزله بأحد أحياء مدينة سفاجا.

تلقى اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء عصام العزب، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى الرائد أحمد أنور، رئيس مباحث سفاجا، بانهيار حفرة كبيرة على شخص، وصعوبة انتشال الجثة، بسبب وجود الحفرة داخل المنزل، وعدم التمكن من استخدام معدات حفر.

وكشفت تحريات الرائد مصطفى عكاشة، معاون أول مباحث قسم شرطة سفاجا، أن أحد أهالى مدينة سفاجا، قام بإحضار أحد الأشخاص من مدينة دشنا بمحافظة قنا، بحجة قدرته على استخراج كنز أثرى داخل منزله.

وقام بحفر حفرة كبيرة وعلى عمق كبير داخل المنزل، وعقب نزول الشخص داخل الحفرة بحجة استخراج الكنز الأثرى، انهارت عليه الحفرة بالكامل، واندثر جسده وسط التراب، وفشلت محاولات الشرطة والدفاع المدنى والأهالى فى استخراج الجثة، بسبب كثرة كمية الأتربة التى غطت الحفرة تمامًا، وصعوبة الاستعانة بمعدات حفر لوجود الحفرة داخل المنزل، ولاتزال الجهود مستمرة لاستخراج الجثة.