النائب العام السعودى: نسعى لضبط متورطون فى فساد يعيشون خارج البلاد

النائب العام السعودى: نسعى لضبط متورطون فى فساد يعيشون خارج البلادالسبت، 13 يناير 2018 07:27 م
النائب العام السعودى
(رويترز)
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قال الشيخ سعود المعجب النائب العام السعودى، إنه سيسعى لتسلم مشتبه بأنهم متورطون فى جرائم فساد يعيشون خارج السعودية فى إطار حملة مستمرة بدأت قبل شهرين وأسقطت بالفعل أمراء ورجال أعمال كبارا.
وقال المعجب فى مقابلة نشرتها مجلة الرجل يوم الخميس: "بالنسبة للمتهمين الفارين خارج البلاد، يتم جمع الأدلة والقرائن فيما نسب إليهم وسيصدر بحقهم مذكرة اتهام مستوفاة لجميع المتطلبات سيتم توجيهها للجهة النظيرة فى البلد المراد استرداد الشخص منه". ولم يتضح عدد الأشخاص الذين سيجرى طلب تسلمهم أو الدول الموجودين فيها.
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