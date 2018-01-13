video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 14 يناير 2018 04:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

النائب العام السعودى: نسعى لضبط متورطون فى فساد يعيشون خارج البلاد

السبت، 13 يناير 2018 07:27 م
النائب العام السعودى: نسعى لضبط متورطون فى فساد يعيشون خارج البلاد النائب العام السعودى


(رويترز)
إضافة تعليق

قال الشيخ سعود المعجب النائب العام السعودى، إنه سيسعى لتسلم مشتبه بأنهم متورطون فى جرائم فساد يعيشون خارج السعودية فى إطار حملة مستمرة بدأت قبل شهرين وأسقطت بالفعل أمراء ورجال أعمال كبارا.

وقال المعجب فى مقابلة نشرتها مجلة الرجل يوم الخميس: "بالنسبة للمتهمين الفارين خارج البلاد، يتم جمع الأدلة والقرائن فيما نسب إليهم وسيصدر بحقهم مذكرة اتهام مستوفاة لجميع المتطلبات سيتم توجيهها للجهة النظيرة فى البلد المراد استرداد الشخص منه". ولم يتضح عدد الأشخاص الذين سيجرى طلب تسلمهم أو الدول الموجودين فيها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. حواء فى ملاعب المملكة.. صحافة الخليج تشيد بمشاركة المرأة السعودية فى المدرجات.. حضور مميز لـ1000 سيدة فى استاد "الجوهرة المشعة" لمتابعة الأهلى.. والهلال والاتحاد ينتظران "النص الحلو" فى استاد الملك فهد

ولى عهد أبوظبى يبحث مع وزير الداخلية السعودى تعزيز التعاون الأمنى بين البلدين

النائب العام السعودى

السعودية

فساد

قضايا الفساد السعودي



لا تفوتك
رسميا.. رئيس البرلمان يدعو لجلسة مبكرة غدا للتصويت على التعديل الوزارى

رسميا.. رئيس البرلمان يدعو لجلسة مبكرة غدا للتصويت على التعديل الوزارى

وزيرة التخطيط: لن يتم تعيين موظف جديد بالحكومة دون تدريبه بأكاديمية الرئيس

وزيرة التخطيط: لن يتم تعيين موظف جديد بالحكومة دون تدريبه بأكاديمية الرئيس

"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين

"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين

حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات

حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات

محمود الخطيب × 43 يوم رئاسة للأهلى = 4 بطولات

محمود الخطيب × 43 يوم رئاسة للأهلى = 4 بطولات

صاحبته الأمريكية اتهمت جارتها بقتله.. النيابة تأمر بعرض كلب على الطب البيطرى

صاحبته الأمريكية اتهمت جارتها بقتله.. النيابة تأمر بعرض كلب على الطب البيطرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة