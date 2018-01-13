video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 14 يناير 2018 01:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اللواء طارق شاش يدعم حلم العدالة الناجزة بسرعة إسقاط الهاربين فى الجيزة

السبت، 13 يناير 2018 11:08 م
اللواء طارق شاش يدعم حلم العدالة الناجزة بسرعة إسقاط الهاربين فى الجيزة اللواء طارق شاش مدير إدارة تنفيذ الأحكام بالجيزة


كتب عبده زكى
إضافة تعليق

فى أواخر شهر يوليو الماضى اعتمد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة فى الجيزة؛ وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة. وشهدت الحركة ترقية 14 عميدا من دفعة 1986 إلى رتبة لواء منهم العميد طارق شاش الذى كان يشغل وقتها منصب رئيس مباحث إدارة تأمين 6 أكتوبر.

 

وعقب ذلك تولى اللواء طارق شاش منصب مدير إدارة تنفيذ الأحكام بالجيزة لتنتقل الإدارة فى عهدة إلى مرحلة جديدة ترتكز فى أساسياتها على الإسهام فى تحقيق حلم العدالة الناجزة من خلال تقليل مدة التقاضى، حيث اهتم اللواء طارق بسرعة القبض على الصادر ضدهم أحكام ويحلمون لتفويت الفرصة على ضحاياهم فى القصاص منهم بهروبهم مدة تسقط معها الأحكام الصادرة ضدهم بالتقادم.

 

ونجحت الإدارة فى عهد اللواء شاش فى تنفيذ عشرات الآلاف من الأحكام القضائية، حتى أنها نفذت فى النصف الأول من شهر ديسمبر الماضى فقط 43 ألف حكم متنوع ما بين سجن وحبس وغرامة وأسرة. واقتحم رجال مباحث تنفيذ الأحكام خلال الآونة الأخيرة الأزقة والحارات والأماكن العشوائية والمشتعلة مثل الوراق وبولاق الدكرور لتطهيرها من المحكوم عليهم اللذين ظنوا بأنهم فى مأمن من العقاب.

 

ويتسم اللواء طارق شاش بحرصه على التواصل مع المواطنين اللذين صدرت لصالحهم أحكام كما يبدو الرجل مستمعا جدا وساعيا لحل مختلف أوجه القصور والتصدى بحزم للمساعدين من الشرطة اللذين يجاملون هاربين لسبب أو لآخر.

 

وبناء على ما تقدم نجزم بأن اللواء طارق شاش يمثل نموذجا مضيئا لرجال الشرطة الشرفاء، اللذين وجب علينا الإشادة بجهودهم وتقديم الشكر لهم ومن أهدوهم للشعب المصرى من قيادات الداخلية وعلى رأسهم الوزير اللواء مجدى عبد الغفار.


إضافة تعليق

اللواء طارق شاش

تنفيذ الاحكام

تنفيذ احكام الجيزه

الجيزه

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم



لا تفوتك
رسميا.. رئيس البرلمان يدعو لجلسة مبكرة غدا للتصويت على التعديل الوزارى

رسميا.. رئيس البرلمان يدعو لجلسة مبكرة غدا للتصويت على التعديل الوزارى

وزيرة التخطيط: لن يتم تعيين موظف جديد بالحكومة دون تدريبه بأكاديمية الرئيس

وزيرة التخطيط: لن يتم تعيين موظف جديد بالحكومة دون تدريبه بأكاديمية الرئيس

"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين

"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين

حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات

حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات

محمود الخطيب × 43 يوم رئاسة للأهلى = 4 بطولات

محمود الخطيب × 43 يوم رئاسة للأهلى = 4 بطولات

صاحبته الأمريكية اتهمت جارتها بقتله.. النيابة تأمر بعرض كلب على الطب البيطرى

صاحبته الأمريكية اتهمت جارتها بقتله.. النيابة تأمر بعرض كلب على الطب البيطرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة