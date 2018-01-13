اللواء طارق شاش يدعم حلم العدالة الناجزة بسرعة إسقاط الهاربين فى الجيزة





كتب عبده زكى

فى أواخر شهر يوليو الماضى اعتمد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة فى الجيزة؛ وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة. وشهدت الحركة ترقية 14 عميدا من دفعة 1986 إلى رتبة لواء منهم العميد طارق شاش الذى كان يشغل وقتها منصب رئيس مباحث إدارة تأمين 6 أكتوبر.

وعقب ذلك تولى اللواء طارق شاش منصب مدير إدارة تنفيذ الأحكام بالجيزة لتنتقل الإدارة فى عهدة إلى مرحلة جديدة ترتكز فى أساسياتها على الإسهام فى تحقيق حلم العدالة الناجزة من خلال تقليل مدة التقاضى، حيث اهتم اللواء طارق بسرعة القبض على الصادر ضدهم أحكام ويحلمون لتفويت الفرصة على ضحاياهم فى القصاص منهم بهروبهم مدة تسقط معها الأحكام الصادرة ضدهم بالتقادم.

ونجحت الإدارة فى عهد اللواء شاش فى تنفيذ عشرات الآلاف من الأحكام القضائية، حتى أنها نفذت فى النصف الأول من شهر ديسمبر الماضى فقط 43 ألف حكم متنوع ما بين سجن وحبس وغرامة وأسرة. واقتحم رجال مباحث تنفيذ الأحكام خلال الآونة الأخيرة الأزقة والحارات والأماكن العشوائية والمشتعلة مثل الوراق وبولاق الدكرور لتطهيرها من المحكوم عليهم اللذين ظنوا بأنهم فى مأمن من العقاب.

ويتسم اللواء طارق شاش بحرصه على التواصل مع المواطنين اللذين صدرت لصالحهم أحكام كما يبدو الرجل مستمعا جدا وساعيا لحل مختلف أوجه القصور والتصدى بحزم للمساعدين من الشرطة اللذين يجاملون هاربين لسبب أو لآخر.

وبناء على ما تقدم نجزم بأن اللواء طارق شاش يمثل نموذجا مضيئا لرجال الشرطة الشرفاء، اللذين وجب علينا الإشادة بجهودهم وتقديم الشكر لهم ومن أهدوهم للشعب المصرى من قيادات الداخلية وعلى رأسهم الوزير اللواء مجدى عبد الغفار.