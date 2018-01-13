الصفحة الرسمية للرئيس تنشر ملخص أنشطة السيسي خلال 7 أيام ماضية.. فيديو

الصفحة الرسمية للرئيس تنشر ملخص أنشطة السيسي خلال 7 أيام ماضية.. فيديوالسبت، 13 يناير 2018 09:18 م
كتب محمد تهامى زكى
نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو يلخص أنشطة الرئيس خلال الأسبوع الماضى، وجاءت كالتالى:
السبت 6 يناير:
- الرئيس يستقبل وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الوزراء السعودى، لمناقشة سبل تدعيم التضامن وتعزيز العمل العربى المشترك.
- الرئيس يقوم بزيارة كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة احتفالات عيد الميلاد الجديد.
الاثنين 8 يناير:
- الرئيس يزور مدينة العاشر من رمضان لافتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى.
الثلاثاء 9 يناير:
- الرئيس يستقبل أسياس أفورقى، رئيس دولة اريتريا فى قصر الاتحادية خلال زيارة رسمية لمصر.
- الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى، لاستعراض مستجدات القضية الفلسطينية.
الأربعاء 10 يناير:
- الرئيس يستقبل المدير التنفيذى لشركة "كاتربيلر" العالمية لبحث آفاق التعاون مع الشركة بما يجعل مصر مركزا إقليميا لأعمالها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- الرئيس يستعرض مؤشرات الأداء المالى للنصف الأول من العام المالى 2017 – 2018 خلال اجتماعه مع القائم بأعمال رئيس الوزراء ومع وزير المالية.
الخميس 11 يناير:
- الرئيس يعقد اجتماعا بمقر وزارة الدفاع مع وزيرى الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة.
الجمعة 12 يناير:
- الرئيس يفتتح أعمال الإنشاء والتطوير بالمجمع الطبى للقوات المسلحة فى المعادى.
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