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الصفحة الرسمية للرئيس تنشر ملخص أنشطة السيسي خلال 7 أيام ماضية.. فيديو

السبت، 13 يناير 2018 09:18 م
الصفحة الرسمية للرئيس تنشر ملخص أنشطة السيسي خلال 7 أيام ماضية.. فيديو الرئيس عبد الفتاح السيسى


كتب محمد تهامى زكى
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نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو يلخص أنشطة الرئيس خلال الأسبوع الماضى، وجاءت كالتالى:

 

السبت 6 يناير:

- الرئيس يستقبل وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الوزراء السعودى، لمناقشة سبل تدعيم التضامن وتعزيز العمل العربى المشترك.

- الرئيس يقوم بزيارة كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة احتفالات عيد الميلاد الجديد.

 

الاثنين 8 يناير:

- الرئيس يزور مدينة العاشر من رمضان لافتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى.

 

الثلاثاء 9 يناير:

- الرئيس يستقبل أسياس أفورقى، رئيس دولة اريتريا فى قصر الاتحادية خلال زيارة رسمية لمصر.

- الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى، لاستعراض مستجدات القضية الفلسطينية.

 

الأربعاء 10 يناير:

- الرئيس يستقبل المدير التنفيذى لشركة "كاتربيلر" العالمية لبحث آفاق التعاون مع الشركة بما يجعل مصر مركزا إقليميا لأعمالها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

- الرئيس يستعرض مؤشرات الأداء المالى للنصف الأول من العام المالى 2017 – 2018 خلال اجتماعه مع القائم بأعمال رئيس الوزراء ومع وزير المالية.

 

الخميس 11 يناير:

- الرئيس يعقد اجتماعا بمقر وزارة الدفاع مع وزيرى الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة.

 

الجمعة 12 يناير:

- الرئيس يفتتح أعمال الإنشاء والتطوير بالمجمع الطبى للقوات المسلحة فى المعادى.

 

 

 

 


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