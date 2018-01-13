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"الصحة": استمرار تجهيز مستشفيات 5 محافظات لتطبيق التأمين الصحى

السبت، 13 يناير 2018 08:00 ص
"الصحة": استمرار تجهيز مستشفيات 5 محافظات لتطبيق التأمين الصحى الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان


كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة مستمرة فى تجهيز مستشفيات 5 محافظات للبدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة فيها أول يوليو المقبل.
 
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، إنه مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة ستشارك جميع الجهات مقدمة الخدمة الصحية فى توفير الرعاية الصحية للمصريين.
 
وأضاف أن التأمين الصحى الجديد سيقدم خدمة بجودة عالية تناسب لجميع المواطنين.
 
 

 


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