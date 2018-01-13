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السودان ينفى تصريحات منسوبة لسفيره لدى القاهرة حول العلاقات مع مصر

السبت، 13 يناير 2018 10:40 م
السودان ينفى تصريحات منسوبة لسفيره لدى القاهرة حول العلاقات مع مصر الرئيس السوداني عمر حسن البشير


(أ ش أ)
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نفت وزارة الخارجية السودانية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام نقلا عن تصريحات لسفير السودان لدى مصر عبد المحمود عبد الحليم، بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين.

وأوضحت الوزارة فى بيان صادر عن الناطق الرسمى السفير قريب الله خضر اليوم السبت، أن عبد الحليم لم يدل بأى تصريحات فى هذا الشأن لأى مؤسسة إعلامية، مؤكدة حرص السودان على الأمن والسلام والاستقرار فى البلدين الشقيقين.

وتابع "تود وزارة الخارجية أن تنفى وبصورة قاطعة إدلاء سفير السودان لدى القاهرة بهذا الحديث المنسوب إليه".

وذكر البيان أن بعض وسائل الإعلام تداولت تصريحا منسوبا لسفير السودان لدى جمهورية مصر العربية، نقلا عن قناة (RT)، يتحدث عن مستقبل العلاقات بين البلدين، موضحا أن السفير كان يجيب فى مناسبة اجتماعية عن معنى استدعاء السفير للتشاور، ولكن القناة قامت بأخذ حديثه وإخراجه عن سياقه.


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الخرطوم

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