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الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوقين لضباط الأمن المركزى

السبت، 13 يناير 2018 06:24 م
الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوقين لضباط الأمن المركزى المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية


كتب هانى الحوتى
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أصدر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقم 1198، 1199 لسنة 2017، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوقى  العطاء والولاء لضباط الأمن المركزى. 
 
وجاء نص القرارات، التى نشرت بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 10 الصادر اليوم السبت، كالتالى..
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