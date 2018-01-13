الخطوط الفرنسية الهولندية تنفى التقدم بعرض لشراء اليطاليا





(أ ف ب)

نفت مجموعة "اير فرانس-كى ال ام" الفرنسية الهولندية، اليوم السبت، ان تكون تقدمت بعرض لشراء الخطوط الايطالية (اليطاليا) التى تعانى صعوبات وذلك غداة إشارة الحكومة الايطالية لاحتمال وجودها بين مرشحين للشراء.

وقالت المجموعة فى بيان "ان اير فرانس-كى ال ام تنفى التقدم بعرض لشراء اليطاليا" موضحة انها "لم تشارك فى العملية التى أطلقتها السلطات الايطالية" وهى بالتالى لا تملك معلومات عن الصفقة.

وكان وزير التنمية الاقتصادية الايطالى كارلو كاليندا تحدث الجمعة عن وجود مجموعة "اير فرانس-كى ال ام" فى المنافسة لشراء "اليطاليا" الى جانب شركة "ايزى جت" البريطانية للرحلات الاقتصادية و"لوفتهانزا" الالمانية والصندوق الاميركى "سيربيروس كابتل منجمنت".

غير أن الوزير أشار إلى ان مشاركة مجموعة "اير فرانس -كى ال أم" "غير مؤكد" وانه سيتثبت من الأمر الاثنين "أثناء الاجتماع مع المتصرفين" فى اليطاليا والذى سيتم خلاله تقديم مختلف العروض.

وقالت صحيفة "السولى 24 أورى" الإيطالية الخميس أن "إيزى جت" قررت التحالف مع "إير فرانس-كى ال أم" شريك دلتا، لتقديم عرض شراء. ورفضت حينها المجموعة الفرنسية الهولندية التعليق على "اشاعات السوق هذه"، راكمت شركة اليطاليا التى يعمل فيها نحو 11500 شخص، الخسائر فى السنوات الاخيرة بسبب منافسة الشركات الاقتصادية.

ووضعت فى الثانى من مايو 2017 تحت الوصاية بعد رفض العاملين فيها خطة إعادة هيكلة نصت على الغاء 1700 وظيفة.