الحكومة تستهدف 5.7 مليار دولار إيرادات لقناة السويس بنهاية العام المالى





كتب : مصطفى عبد التواب

تستهدف الحكومة 5.7 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى، الذى ينتهى فى يوينو 2018، مقارنة بـ 5.6 مليار بنهاية العام الماضى، وذلك من خلال مرور 17 ألف سفينة، مقارنة بـ 17.9 ألف سفينة العام الماضى.

وبحسب الخطة الاقتصادية للعام المالى الجارى، والتى أعدتها وزارة التخطيط ووافق عليها مجلس النواب فى مايو الماضى، فإن تباطؤ حركة التجارة العالمية أدى إلى تباطؤ ابرادات قناة السويس من 5.4 مليار دولار عام 2014-2015، إلى 5.12 مليار دولار عام 2015-2016، نتيجة انخفاض عدد السفن العابرة من 17.54 سفينة إلى 17.25 ألف سفينة.