الجيش التركى: مقتل 7 آلاف من داعش والعمال الكردستانى فى 2017

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أعلنت هيئة أركان الجيش التركى، الجمعة، أن القوات التركية قامت بتصفية أكثر من 7 آلاف من عناصر "داعش" وحزب العمال الكردستانى فى عام 2017.

وأوضحت رئاسة الأركان العامة التركية - فى بيان أوردته قناة "الحرة" الامريكية - أنه تم القضاء على ما مجموعه 7016 مسلحا ، منهم 3777 عنصرا فى تنظيم "داعش"، و3239 عنصرا فى حزب العمال الكردستاني، الذى تعتبره تركيا منظمة إرهابية.



وذكرت الأركان التركية أن القوات التركية أبطلت أكثر من 11 ألف قنبلة، وأكثر من 5 آلاف لغم أرضي، شمالى سوريا، فى إطار عملية "درع الفرات"، مشيرة إلى أنه تم تدمير 105 مركبات، والكثير من الأسلحة والذخائر المختلفة، ومواقع تابعة للتنظيم أثناء العمليات ضد "داعش" شمالى العراق.



يذكر أن عملية "درع الفرات" التى تنفذها قوات من الجيش التركي، لدعم المعارضة السورية المسلحة شمالى سوريا، استمرت خلال الفترة من أغسطس 2016 وحتى مارس 2017.