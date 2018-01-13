video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 13 يناير 2018 05:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش التركى: مقتل 7 آلاف من داعش والعمال الكردستانى فى 2017

السبت، 13 يناير 2018 12:00 ص
الجيش التركى: مقتل 7 آلاف من داعش والعمال الكردستانى فى 2017 الجيش التركى- أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت هيئة أركان الجيش التركى، الجمعة، أن القوات التركية قامت بتصفية أكثر من 7 آلاف من عناصر "داعش" وحزب العمال الكردستانى فى عام 2017.

وأوضحت رئاسة الأركان العامة التركية - فى بيان أوردته قناة "الحرة" الامريكية - أنه تم القضاء على ما مجموعه 7016 مسلحا ، منهم 3777 عنصرا فى تنظيم "داعش"، و3239 عنصرا فى حزب العمال الكردستاني، الذى تعتبره تركيا منظمة إرهابية.


وذكرت الأركان التركية أن القوات التركية أبطلت أكثر من 11 ألف قنبلة، وأكثر من 5 آلاف لغم أرضي، شمالى سوريا، فى إطار عملية "درع الفرات"، مشيرة إلى أنه تم تدمير 105 مركبات، والكثير من الأسلحة والذخائر المختلفة، ومواقع تابعة للتنظيم أثناء العمليات ضد "داعش" شمالى العراق.
 

يذكر أن عملية "درع الفرات" التى تنفذها قوات من الجيش التركي، لدعم المعارضة السورية المسلحة شمالى سوريا، استمرت خلال الفترة من أغسطس 2016 وحتى مارس 2017.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 9 أشخاص وإصابة 30 آخرين فى انقلاب حافلة نازحين عراقيين جنوب شرق تركيا

منظمة حقوقية ليبية تطالب بعرض قضية تسليح تركيا للإرهابيين على مجلس الأمن

الجيش التركى

داعش ’العمال الكردستانى

اخبار تركيا

اخبار العالم



لا تفوتك
كيف يغذى الذكاء الاصطناعى وحش البيتكوين فى المستقبل.. العالم الافتراضى والخوف روابط مشتركة تجمع بينهما.. الصين داعم أساسى لهذه التكنولوجيات.. وخبراء يتوقعون مستقبلا واعدا للعملة الافتراضية مع تقبل حكومات العالم

كيف يغذى الذكاء الاصطناعى وحش البيتكوين فى المستقبل.. العالم الافتراضى والخوف روابط مشتركة تجمع بينهما.. الصين داعم أساسى لهذه التكنولوجيات.. وخبراء يتوقعون مستقبلا واعدا للعملة الافتراضية مع تقبل حكومات العالم

"الزوج العازب والمرأة العذراء".. حكايات زواج مضطربى الهوية الجنسية ناقوس خطر يدق بمحكمة الأسرة.. اختبارات التأكد من سلامة الأزواج جسديا ونفسيا "حبر على ورق".. و2350 زوجا وزوجة يروون مآسيهم خلال عامى 2016 و2017

"الزوج العازب والمرأة العذراء".. حكايات زواج مضطربى الهوية الجنسية ناقوس خطر يدق بمحكمة الأسرة.. اختبارات التأكد من سلامة الأزواج جسديا ونفسيا "حبر على ورق".. و2350 زوجا وزوجة يروون مآسيهم خلال عامى 2016 و2017

فيديو وصور.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

فيديو وصور.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة