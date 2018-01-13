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"التخطيط" تجرى دراسة لتحديد أنشطة كل وزارة والعدد الأمثل للقيام بها

السبت، 13 يناير 2018 05:41 م
"التخطيط" تجرى دراسة لتحديد أنشطة كل وزارة والعدد الأمثل للقيام بها الدكتورة صالح الشيخ نائب وزيرة التخطيط - ارشيفية


كتب : مصطفى عبد التواب
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قال الدكتورة صالح الشيخ نائب وزيرة التخطيط، إنه تم الانتهاء من توصيف الوحدات الخاصة بمكاتب الوزراء، وتقوم الوزارة حاليا بدراسة الأنشطة الخاصة بكل وحده وكل موظف، والعدد الأمثل من الموظفين الذين من المفترض أن يقوموا بهذا العمل.

 

وأضاف الشيخ فى تصريحات صحفية له، إن الحكومة تجرى حاليا دارسة للعجز والزيادة داخل الجهاز الحكومة، ومن خلال هذه الدراسة سوف يتم تعظيم الاستفادة من كل موظف، من خلال ترحيل الموظفين الزائدين عن العدد المطلوب فى وحداتهم وتدريبهم للقيام بمهام أخرى فى وحدات تشهد عجزا.

 

وأشار الشيخ إلى أن كل وزارة تحتاج إلى مجموعة من الوظائف المساعدة لكى تقوم بالمهمة الموكلة إليها، من بينهم الإدارة المالية والإدارة القانونية والإدارة الاستراتيجية. 
 


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