البيت الأبيض: دونالد ترامب بصحة ممتازة

البيت الأبيض: دونالد ترامب بصحة ممتازةالسبت، 13 يناير 2018 03:13 ص
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (أ ف ب)
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نقل البيت الأبيض، مساء الجمعة، عن طبيب الرئيس الأمريكى، أن دونالد ترامب البالغ الحادية والسبعين من العمر هو "بصحة ممتازة"، وذلك إثر أول زيارة طبية يقوم بها الرئيس منذ وصوله إلى السلطة قبل نحو عام.
وقال الطبيب رونى جاكسون الذى كان مسئولا ايضا عن فحوص الرئيس الأمريكى السابق باراك اوباما، أن "الزيارة الطبية للرئيس (ترامب) اليوم إلى المستشفى العسكرى الوطنى فى والتر ريد كانت ناجحة بشكل استثنائي". وأضاف الطبيب أن ترامب "بصحة ممتازة وأنا أتطلع" إلى إبلاغ الجمهور بذلك.
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