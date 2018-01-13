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الإعدام لتاجر مواشى ذبح والده فى الإسماعيلية

السبت، 13 يناير 2018 07:25 م
الإعدام لتاجر مواشى ذبح والده فى الإسماعيلية هيئة المحكمة


الإسماعيلية - صبرى غانم
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قضت محكمة جنايات الإسماعيلية " الدائرة الثانية"برئاسة المستشار هانى كمال غبريال وعضوية المستشارين محمد شرف وشريف بركات بأمانة سر محمد عبدالستار وحسام حسن بالإعدام شنقا على تاجر مواشى قام بذبح والده فى القنطرة غرب فى الإسماعيلية فى الجناية رقم 923 لسنة 2014 جنايات مركز القنطرة غرب والمقيدة برقم 406 لسنة 2014 جنايات كلى الإسماعيلية.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 9/9/2013 بدائرة مركز القنطرة غرب حيث قام المتهم "احمد.أ.م" 31 عاما تاجر مواشى ومقيم أبوخليفة دائرة مركز القنطرة غرب بذبح والده المجنى عليه "أسليم.م "بسلاح ابيض اثناء قيامه بالاستعداد لصلاة الفجر.

تم القبض على المتهم واحاله المستشار هشام حمدى المحامى العام لنيابات الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات وطلب دفاع المتهم من هيئة المحكمة بتحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية للكشف الطبى عليه للتاكد من مدى قوته العقلية واستجابت المحكمة لطلب الدفاع ولكن تقرير المستشفى اثبتت بان المتهم لحظة ارتكابه الجريمة كان مسئولا عن أفعاله، وعقب تداول الجلسات أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.


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