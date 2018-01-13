"الإحصاء"يكشف أسعار السلع الاستهلاكية ونسب التغير بها.. اعرف التفاصيل





كتبت- هبة حسام

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال شهر يناير الجارى، عن تفاصيل أسعار كافة السلع الاستهلاكية التى شهدتها الأسواق خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين، ورصدها الجهاز، هذا بالإضافة إلى نسب التغير بها مقارنة بالأشهر المماثلة من عام 2016.

ووفقا للتقرير الإحصائى، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة كاملة منه، جاءت أسعار السلع كالتالى:































