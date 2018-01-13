ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 655 جنيها للجرام





كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت، بقيمة 4 جنيهات، قياسا على أسعار الذهب فى تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 مبلغ 655 جنيها فى أعلى نقطة سعرية من أغسطس 2017.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم كالتالى:

عيار 18 : 561 جنيه

عيار ٢١ : 655 جنيه

عيار ٢٤ : 748 جنيه

الجنيه الذهب : 5240 جنيه

السعر العالمي : 1337 دولار

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، إن الذهب قفز بصورة كبيرة خلال تعاملات مساء الجمعة وسط تراجع الدولار أمام الين.