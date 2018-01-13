ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 655 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 655 جنيها للجرامالسبت، 13 يناير 2018 10:09 ص
الذهب والدولار
كتب إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت، بقيمة 4 جنيهات، قياسا على أسعار الذهب فى تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 مبلغ 655 جنيها فى أعلى نقطة سعرية من أغسطس 2017.
وأصبحت أسعار الذهب اليوم كالتالى:
عيار 18 : 561 جنيه
عيار ٢١ : 655 جنيه
عيار ٢٤ : 748 جنيه
الجنيه الذهب : 5240 جنيه
السعر العالمي : 1337 دولار
وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، إن الذهب قفز بصورة كبيرة خلال تعاملات مساء الجمعة وسط تراجع الدولار أمام الين.
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