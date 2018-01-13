أسعار العملات اليوم السبت 13-1- 2018 واستقرار سعر الدولار





كتبت- دانه الحديدى

استقرت أسعار العملات أمام الجنيه المصرى خلال اليوم السبت 13 -1-2018، بالتزامن مع العطلة الاسبوعية للبنوك، على نفس أسعار ختام تعاملات الأسبوع الماضى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات، والتى جاءت كالتالى.

أولا : سعر الدولار فى مصر



الدولار اليوم

ثبت سعر العملة الأمريكية أمام المصرية، مسجلة 17.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيه للبيع فى اخر تعاملات البنك الأهلى.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.63 جنيه للشراء

17.73 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

ثانيا: سعر اليورو الأوروبى اليوم



اليورو اليوم

ارتفع سعر اليورو ارتفاعا طفيفا مقابل الجنيه مقارنة بسعر ختام تعاملات الخميس الماضى، بالغاً سعره وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، 21.07 جنيه للشراء، و 21.24 للبيع.

ثالثا : سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

واصل سعر الجنيه الاسترلينى تراجعه أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر ختام الخميس الماضى، بالغاً 23.80 جنيه للشراء 23.99 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى.

رابعا : سعر الدينار الكويتى

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، مسجلا 58.47 للشراء ، و 58.85 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى.

خامسا : سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى، بالغا 4.70 جنيه للشراء، 4.73 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى.



الجنيه المصرى

وزارة المالية تطرح 14.5 مليار جنيه أذون خزانة غدًا

يطرح البنك المركزى المصرى، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ14.5مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 7.7 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، و أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.