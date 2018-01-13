video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 13 يناير 2018 02:30 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات اليوم السبت 13-1- 2018 واستقرار سعر الدولار

السبت، 13 يناير 2018 11:06 ص
أسعار العملات اليوم السبت 13-1- 2018 واستقرار سعر الدولار اسعار العملات اليوم السبت


كتبت- دانه الحديدى
إضافة تعليق

استقرت أسعار العملات أمام الجنيه المصرى خلال اليوم السبت 13 -1-2018، بالتزامن مع العطلة الاسبوعية للبنوك، على نفس أسعار ختام تعاملات الأسبوع الماضى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات، والتى جاءت كالتالى.

 

 أولا : سعر الدولار فى مصر

 

الدولار اليوم
الدولار اليوم

 

ثبت سعر العملة الأمريكية أمام المصرية، مسجلة 17.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيه للبيع فى اخر تعاملات البنك الأهلى.

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

 17.64 جنيه للشراء

 17.74 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.63  جنيه للشراء

17.73 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

 17.65 جنيه للشراء

 17.75 جنيه للبيع

 

 ثانيا: سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

اليورو اليوم
اليورو اليوم

 

ارتفع سعر اليورو ارتفاعا طفيفا مقابل الجنيه مقارنة بسعر ختام تعاملات الخميس الماضى، بالغاً سعره وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، 21.07 جنيه للشراء، و 21.24 للبيع.

 

ثالثا : سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

 

واصل سعر الجنيه الاسترلينى تراجعه أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر ختام الخميس الماضى، بالغاً 23.80 جنيه للشراء  23.99 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى.

 

رابعا : سعر الدينار الكويتى

 

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، مسجلا 58.47 للشراء ، و 58.85 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى.

 

خامسا : سعر الريال السعودى اليوم

 

استقر سعر الريال السعودى، بالغا 4.70 جنيه للشراء، 4.73 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى.

 

صرف الجنيه المصرى
 الجنيه المصرى

 

وزارة المالية تطرح 14.5 مليار جنيه أذون خزانة غدًا

 

يطرح البنك المركزى المصرى، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ14.5مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 7.7 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

 

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، و أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات اليوم الجمعة 12-1-2018 فى مصر واستقرار الدولار

اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

اسعار العملات اليوم فى مصر

اخبار الاقتصاد

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الريال السعودى



لا تفوتك
"الكهرباء" تستعد للأمطار بصيانة الأبراج والخطوط الهوائية لتفادى الانقطاعات

"الكهرباء" تستعد للأمطار بصيانة الأبراج والخطوط الهوائية لتفادى الانقطاعات

تعرف على عقوبة من يدلى بصوته مرتين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

تعرف على عقوبة من يدلى بصوته مرتين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

الرياضة المصرية اليوم.. عودة الأهلى والمصرى من الإمارات.. و4 مباريات مثيرة فى انطلاقة الدور الثانى للدورى.. الإسماعيلى يواجه زعيم الثغر.. الرجاء مع المقاولون.. المقاصة يستضيف الأسيوطى.. والنصر يصطدم بطنطا

الرياضة المصرية اليوم.. عودة الأهلى والمصرى من الإمارات.. و4 مباريات مثيرة فى انطلاقة الدور الثانى للدورى.. الإسماعيلى يواجه زعيم الثغر.. الرجاء مع المقاولون.. المقاصة يستضيف الأسيوطى.. والنصر يصطدم بطنطا

انفراد.. الأزهر يبحث إنشاء المعاهد اليابانية.. وفد يابانى زار الجامعة وقطاع المعاهد لعرض تجربتهم.. مسئول التعاون الدولى: انتهيت من المشروع لعرضه على الإمام الأكبر.. رئيس المعاهد: ننتظر زيارة سفير اليابان

انفراد.. الأزهر يبحث إنشاء المعاهد اليابانية.. وفد يابانى زار الجامعة وقطاع المعاهد لعرض تجربتهم.. مسئول التعاون الدولى: انتهيت من المشروع لعرضه على الإمام الأكبر.. رئيس المعاهد: ننتظر زيارة سفير اليابان

من الطب للسياسة.. تعرف على أفضل المهن المناسبة لأبناء برج الجدى

من الطب للسياسة.. تعرف على أفضل المهن المناسبة لأبناء برج الجدى

إنفو جراف.. التاريخ يساند الإسماعيلى أمام زعيم الثغر قبل المواجهة 106

إنفو جراف.. التاريخ يساند الإسماعيلى أمام زعيم الثغر قبل المواجهة 106

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة