أسعار الذهب اليوم السبت 13-1-2018 وعيار 21 يسجل 655 جنيها للجرام





كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 13-1-2018 بقيمة 4 جنيهات قياسا على أسعار الذهب في تعاملات أمس ليسجل عيار 21 مبلغ 655 جنيها فى أعلى نقطة سعرية من أغسطس 2017. وأصبحت اسعار الذهب اليوم كالتالى: عيار 18 : 561 جنيه عيار ٢١ : 655 جنيه عيار ٢٤ : 748 جنيه الجنيه الذهب : 5240 جنيه السعر العالمي : 1337 دولار وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، إن الذهب قفز بصورة كبيرة خلال تعاملات مساء الجمعة وسط تراجع الدولار أمام الين.

الذهب

وشهد سوق الذهب فى مصر خلال الثلاثة اسابيع الماضية أفضل فترات له منذ بداية موجة الارتفاع الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب عقب تحرير سعر الصرف"تعويم الجنيه" فى نوفمبر 2016.

أسعار الذهب في مصر تخضع لعدة عوامل تؤثر فيها منها سعر الدولار في البنوك والمصارف الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات التى يشهدها السعر العالمى للأوقية إلى جانب العرض والطلب.



اسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

مصنعية جرام الذهب فى مصر

مصنعية الذهب فى مصر تختلف من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف المصنعية حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة، فمصنعية خاتم صغير تختلف مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيره.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

اسعار الذهب

خدمة أسعار الذهب

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.