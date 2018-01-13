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أحمد مرتضى منصور: أحترم والدى.. لكنى أؤيد الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية

السبت، 13 يناير 2018 09:53 م
أحمد مرتضى منصور: أحترم والدى.. لكنى أؤيد الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية احمد مرتضى منصور


كتب محمد مجدى السيسى
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علق أحمد مرتضى منصور نجل المستشار مرتضى منصور على إعلان والده الترشح لرئاسة الجمهورية منذ قليل، بأنه يحترمه و يحترم اسلوبه وخبرته، ويرى أنه يصلح لهذا المنصب ولأى منصب قيادى آخر، لكنه يؤيد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشددا: " أنا بقول رأييى بشكل موضوعى ومش خايف من المزايدات، وبيتنا ديمقراطى وبيسمح بتعدد الآراء".

 

وأضاف نجل المستشار فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه يرى ضرورة إعطاء الرئيس السيسى فرصته 8 سنوات، متابعا: "الرئيس بدأ مشواره و هو فى منتصفه الآن، ولابد أن يُكمل الرئيس السيسى مشواره و أنا من الناس اللى ما بتجهرش بتأييدى ليه حتى لا أقع فى فخ المزايدات، لكن أنا مُقتنع جداً بأهمية المشروعات التى تبناها منذ البداية، مثل العاصمة الإدارية التى حلمت أن يكون لدينا رئيس يفعل ذلك".

 

واستطرد نجل المستشار مرتضى منصور: "تبنى الرئيس لمشروعات مثل القومية للكهرباء تعكس أنه يفكر فى مستقبل الصناعة والاستثمار، واتجه للحول غير التقليدية، مثل اجراءات الاصلاح الاقتصادى، التى لم يخش من الأصوات المناهضة لها من أصحاب المصالح، وهذا يكفينى".


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التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

سامي حسين

ههههههههههه

هو لو والدك اترشح هينجح كفايه انه خرب نادي الزمالك .... هيبقي النادي والدوله كمان

عدد الردود 0

بواسطة:

عجايب

العيله بتشتغلنا

فاكرنا جمعيه عموميه

عدد الردود 0

بواسطة:

عنبر العقلاء

مفهوم طبعا

و كمان سياده المستشار اللي مترشح لرئاسه الجمهوريه، هيدي صوته للرئيس السيسي

عدد الردود 0

بواسطة:

أبو العُريف

وشهد . . شااااااااااااااااااااااااهد . . من صلبه .

أللي ما لوش خير في ابوه . . 

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