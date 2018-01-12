مصائب قوم عند قوم فوائد.. تجار الأثاث بدمياط يخفضون الأسعار 35% بسبب الركود





دمياط - عبده عبد البارى

يشهد سوق الأثاث بمحافظة دمياط فى موسم الشتاء ركودا كبيرا، ما أجبر أصحاب المعارض على تخفيض أسعار كافة أنواع الأثاث بنسبة ترواحت من 15 إلى 35%.

وعادة ما يشهد موسم الشتاء ركودا فى السوق وخاصة عندما يأتى عيدى الفطر والأضحى فى الشتاء، بينما يشهد السوق رواجا فى فصل الصيف وخاصة عندما يتواكب فيه عيدى الفطر والأضحى، حيث تقام معظم الزيجات فى موسم الصيف ما ينعكس على زيادة الطلب على الأثاث.

ويقول فهمى أبو عرام : غالبا ما تنخفض أسعار الموبليا فى موسم الشتاء، ما يضطر التجار للبيع بالسعر التجارى والنزول بالأسعار لأكثر من 30%، من أجل بيع المنتجات الراكدة بالمعارض واستهلاك ما فى المخازن من موبليا.

وأضاف فهمى أبو عرام، إن التخفيضات تكون فى معارض الأثاث وبخاصة الكبيرة منها والتى ترفع أسعارها فى موسم الصيف، بينما يلتزم أصحاب الورش بالبيع بنفس الأسعار لأن أسعار الورش غالبا تكون بسعر التكلفة ولا يمكن لأحد أن يبيع بالخسارة إلا إذا كان مضطرا.

ويشير محمد هاشم تاجر موبيليا، إن أسعار موسم الشتاء تتسم بالتجارية حيث يضطر التجار للبيع بأسعار أقل من أجل تصريف منتجهم من المعارض والمخازن قبل فرش المعارض بالموديلات الجديدة، التى يكون الصيف مناسبا لها حيث تنتشر الزيجات وبخاصة مع عودة المغتربين فى فصل الصيف من الخليج.

ويقول أحمد رزق صاحب ورشة أثاث : نعمل فى موسم الشتاء ونبيع منتجاتنا بسعر التكلفة بدلا من الجلوس على المقاهى، مضيفا :"أى صاحب ورشة عنده صنايعية لازم يحافظ عليهم لأنه لو أغلق ورشته لن يستطيع الحفاظ على العمال والصنايعية، فنضطر للبيع بسعر التكلفة دون أى هامش ربح بعكس موسم الصيف عندما يزداد الطلب".

من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، لـ"اليوم السابع"، إن الدولة من جانبها تسعى لفتح أبواب لتسويق الأثاث داخليا وخارجيا من خلال تنظيم المعارض، أما واجب العاملين بالمهنة هو زيادة العمل والإنتاج وإبتكار كل ما هو جديد ومواكبة السوق والأذواق حتى يزداد الطلب عليها وبيع المنتجات بهامش ربح معقول دون مغالاة.

وأضاف إن إجمالى مبيعات معرض الأثاث الدمياطى الخامس "صنع فى دمياط" والذى اختتم منذ أسبوعين بالمعرض الدائم بمدينة نصر، بلغت نحو 3.611 مليون جنيه، حيث شهد المعرض إقبالا كبيرا طوال أيامه.