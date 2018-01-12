كيف تتجنب أضرار البطاطس الملوثة بالمبيدات × 5 نصائح

كيف تتجنب أضرار البطاطس الملوثة بالمبيدات × 5 نصائحالجمعة، 12 يناير 2018 04:00 ص
بطاطس - أرشيفية
كتب عز النوبى
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ينشر "اليوم السابع" عددا من النصائح الهامة التى يقدمها خبراء التغذية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، لتجنب اضرار البطاطس الملوثة بالمبيدات وكيفية التخلص من أضرار المبيدات المتراكمة عليها، كالآتى:
1- البطاطس الفاسدة رائحتها نفاذة ولونها شاحب مائل للبياض.
2- لتجنب البطاطس الملوثة بالمبيدات ننقع البطاطس فى الماء لمدة نصف ساعة.
3- شطفها جيدًا بالإسفنجة حتى نستطيع أن نزيل الطين والمبيدات.
4- نقع البطاطس مرة أخرى ثم نقوم بتقشيرها.
5- عند سلق البطاطس عليك سلقها مقشرة.
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