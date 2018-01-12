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كيف تتجنب أضرار البطاطس الملوثة بالمبيدات × 5 نصائح

الجمعة، 12 يناير 2018 04:00 ص
كيف تتجنب أضرار البطاطس الملوثة بالمبيدات × 5 نصائح بطاطس - أرشيفية


كتب عز النوبى
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ينشر "اليوم السابع" عددا من النصائح الهامة التى يقدمها خبراء التغذية  بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، لتجنب اضرار البطاطس الملوثة بالمبيدات وكيفية التخلص من أضرار المبيدات المتراكمة عليها، كالآتى:

1- البطاطس الفاسدة رائحتها نفاذة ولونها شاحب مائل للبياض.

2- لتجنب البطاطس الملوثة بالمبيدات ننقع البطاطس فى الماء لمدة نصف ساعة.

3- شطفها جيدًا بالإسفنجة حتى نستطيع أن نزيل الطين والمبيدات.

4- نقع البطاطس مرة أخرى ثم نقوم بتقشيرها.

5- عند سلق البطاطس عليك سلقها مقشرة.


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وزارة الزراعة

البطاطس

البحوث الزراعية

المبيدات

اضرار المبيدات



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