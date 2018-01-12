كيف تتجنب أضرار البطاطس الملوثة بالمبيدات × 5 نصائح





كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع" عددا من النصائح الهامة التى يقدمها خبراء التغذية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، لتجنب اضرار البطاطس الملوثة بالمبيدات وكيفية التخلص من أضرار المبيدات المتراكمة عليها، كالآتى:

1- البطاطس الفاسدة رائحتها نفاذة ولونها شاحب مائل للبياض.

2- لتجنب البطاطس الملوثة بالمبيدات ننقع البطاطس فى الماء لمدة نصف ساعة.

3- شطفها جيدًا بالإسفنجة حتى نستطيع أن نزيل الطين والمبيدات.

4- نقع البطاطس مرة أخرى ثم نقوم بتقشيرها.

5- عند سلق البطاطس عليك سلقها مقشرة.