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فى أربعين عبد الله صالح..الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر تنعيه بقصيدة

الجمعة، 12 يناير 2018 11:30 م
فى أربعين عبد الله صالح..الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر تنعيه بقصيدة باعلوى والعميد يحيى محمد صالح


كتبت ايمان حنا
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كتبت فائقة باعلوى الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر قصيدة  بكائية تنعى فيها الرئيس اليمنى الراحل على عبدالله صالح  بعنوان "على قبرٍ مفترض ..إلى روح الزعيم علي عبدالله صالح".

وذلك بمناسبة ذكرى الأربعين، على اغتياله، مطلع ديسمبر الماضى برصاص الحوثيين ومعه ياسر العواضى وعارف الزوكا الأمين العام لحزب المؤتمر .

جاء فى القصيدة التى كتبتها باعلوى كلمات تعبر عن الحزن الذى يشعر به اليمنيون منذ مقتل الرئيس السابق وجاءت فى كلماتها "لنفترض البكاء، ولنقترض وجع الأمل، بكاء كما يليق بمصاب ليس كأي مصاب، ووجع وضمور أمل تجسد في صانع الآمال طوال سنوات كانت عهدنا به ..ارتبطت بالمنجز والتسامح  واقترنت بكل شيء جميل.

أضافت باعلوى فى قصيدتها :"أعترف لا أدري كيف أنظر إلى الأمام ، إلى الآفاق التي تبدو أمامي منغلقة تماما والحزن يصعد من رأسي كفوهة بركان ثائر ..بين يدي وجعين ليس لهما حدود ولا اللغة قادرة على وصفهما والتعبير عنهما والبوح لهذا العالم الكبير بما في داخلي كي يشاركني ويشارك امة مفجوعة مكلومة كل هذا البين.

 


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