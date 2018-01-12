غرفة الصناعات الهندسية تطالب بوقف تصدير خام النحاس والخردة

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أعلن محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أنه تم مخاطبة جميع الجهات المعنية بوقف تصدير خام النحاس والخردة، مطالبا بزيادة الرقابة على الجمارك لسد الثغرات التى تعيق توفير تلك الخامات وتؤثر بالسلب على الصناعات المرتبطة بخام النحاس، خاصة أنها صناعات كثيفة العمالة.

وقال المهندس، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن الغرفة تتلقى عددا من شكاوى المصنعين تفيد بأن هناك نقصا شديدا فى تلك الخامات للمصانع المحلية وتعيق قدرتها على التشغيل.

وأوضح أن من أهم تلك المصانع الأدوات الصحية والخلاطات والأوانى المنزلية والنجف وغيرها من الصناعات المهمة للقطاع، مؤكدا أهمية حل الأزمة بوقف تصدير تلك الخامات وإعادة تصنيعها وتصديرها فى صورة منتج نهائى، مما سيساهم فى زيادة الحصيلة الدولارية لخزينة الدولة، فضلا عن انعكاس ذلك إيجابيا على سعر المنتج النهائى للمستهلك.