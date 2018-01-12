صور.. مهرجان مسرحى للعروض القصيرة بمدينة دمنهور

صور.. مهرجان مسرحى للعروض القصيرة بمدينة دمنهورالجمعة، 12 يناير 2018 09:51 م
جانب من حفل التكريم
البحيرة: جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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نظم مركز الإبداع الفنى بدمنهور، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى، مهرجان دمنهور المسرحى الأول من نوعه والذى يضم العديد من العروض منها التجربة ومحاضرة عن أضرار التبغ و الأصوات و أصوات الغموض ومصارعة الثيران وأحلام الجماجم.
كما تم تكريم المراكز الثلاثة الأولى من قبل لجنة التحكيم برئاسة دكتور جمال ياقوت المخرج المسرحى، والدكتور مدحت عيسى مدير المخطوطات بمكتبة الإسكندرية والمخرج عبد المقصود غنيم، والفنان على عبد الرحيم ضيف شرف المهرجان.
كما تم افتتاح معرض للفن التشكيلى من إنتاج ورش المركز وأنشطة المركز مثل الأشغال اليدوية والكروشية والرسم ونادى الطفل، واختم المهرجان بتكريم أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأحمد درويش وكيل وزارة الثقافة الثلاث مراكز الأولى ولجنة التحكيم للمشاركة فى المهرجان، وتم إهداء درع الهيئة للفنان على عبد الرحيم ضيف شرف المهرجان.
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