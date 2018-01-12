صور.. مشجعات يحضرن مباريات كرة قدم للمرة الأولى فى السعودية





(أ ف ب)

بقيت أريج الغامدى لسنوات تهتف بحماسة لنادى الأهلى السعودى لكرة القدم أثناء مبارياته، أنما من وسط قاعة الجلوس أمام شاشة التلفزيون فى منزلها بمدينة جدة الساحلية.

مساء الجمعة، دخلت أريج لأول مرة استاد "الجوهرة المشعة" لتشجع فريقها من على المدرجات على بعض أمتار من المستطيل الأخضر، مع بدء تطبيق القرار التاريخى بالسماح للنساء بمتابعة الرياضة المحببة من داخل الملعب.

وقالت الطالبة السعودية: "أتيت الى الملعب مع والدى وشقيقي. نحن متعصبون جدا للنادى الأهلي، وغالبا ما يتحول بيتنا إلى حلبة تشجيع بسبب حبنا الشديد للنادي".

وأضافت الشابة التى أرتدت عباءة سوداء ووضعت حول عنقها وشاحا أخضر "اليوم، لأول مرة، سننقل هذه الاجواء إلى الملعب بشكل حقيقى بعيدا عن شاشات التلفزيون التى غالبا ما تكون الصورة فيها محدودة ولا تنقل الأجواء كلها".وتابعت "الرؤية من الملعب تبدو افضل بكثير".

قبل نحو ساعتين من بداية المباراة بين فريقى الأهلى والباطن فى ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبدالله الرياضية، بدات المشجعات بالوصول إلى المدرجات.

وجلست فى البداية امرأة وشابة وطفلة وإلى جانبهن فتى فى المقاعد المخصصة للنساء والعائلات ينتظرون صفارة انطلاق المباراة.

ودخلت النساء اللواتى اتين من دون مرافقين، والأخريات اللواتى وصلن برفقة عائلاتهن، من مداخل خاصة، بينما دخل المشجعون الشبان من منافذ آخرى.



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الملاعب السعودية



جانب من ظهور السعوديات في المدرجات



سعوديات في المدرجات