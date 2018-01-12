صور.. ختام فعاليات ملتقى القارات الخمس باليابان بمشاركة فنون جميلة الزمالك





كتبت - منى فهمى

أكدت الدكتورة صفية القبانى، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، اليوم الجمعة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، ختام فعاليات احتفال جامعة طوكيو بمناسبة مرور 130 سنة على إنشائها كجامعة للفنون، حيث شاركتُ والدكتورة أمنية يحيى، الأستاذ بقسم الديكور، فى سمبوزيوم القارات الخمس فى طوكيو باليابان، لتمثيل إفريقيا فى احتفالية الجامعة.

أضافت الدكتورة صفية القبانى أنه تم تنظيم الملتقى برئاسة الدكتور كازاكى صاوا، رئيس جامعة طوكيو، ونواب رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، وحضر الملتقى ممثلين لسبع جامعات من دول مختلفة، حيث تم دعوة رؤساء وعمداء جامعات بالقارات الخمس، وتم التأكيد خلال الملتقى أن جامعة طوكيو للفنون وقعت على شراكات مع جامعات بمختلف أنحاء العالم، وتحدث الحضور عن مستقبل التعليم الفنى فى عصر الانترنت، وتم التأكيد على ضرورة وجود شبكة دولية بين جامعات الفنون بمختلف أنحاء العالم، وتحدث الحضور عن كيفية تعزيز الابتكار.

وشارك فى فعاليات ملتقى القارات الخمس للفنون باليابان، ممثلين لجامعة طوكيو للفنون واتحاد الجامعات اليابانية للفنون، وزارة الشؤون الخارجية، ومن أمريكا الشمالية جامعة جنوب كاليفورنيا، مدرسة الفنون السينمائية، وكلية الفنون بجامعة كولومبيا. ومن أمريكا الجنوبية: جامعة شيلي، ومن أوراسيا جامعة برلين للفنون، وجامعة لومونوسوف موسكو الحكومية، كلية الفنون الجميلة والفنون، ومن أوقيانوسيا: جامعة ملبورن، كلية الفيكتورى للفنون، وميلبورن كونسيرفاتوريوم للموسيقى، ومثلت أفريقيا فى الملتقى الدكتورة صفية طه القبانى عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان.

وقالت الدكتورة صفية القبانى، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، "كنتُ سفيرة لجامعات مصر للفنون الحكومية والخاصة فى الملتقى باليابان، حيث مثّلتُ مصر بالملتقى، نيابة عن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وأكد رئيس جامعة طوكيو للفنون زيارة مصر قريبًا، والتوقيع على بروتوكول تعاون بين الجامعتين".

وتضمنت توصياتى فى الجلسة الختامية للملتقى: التأكيد على أهمية إشراف أساتذة وخبراء على الطلاب وتوجيههم لكيفية الاستفادة من المعلومات على الانترنت دون الوقوع فى أخطاء نسخ الفنون، أو نقل معلومات مغلوطة وغير مُوثقة، خاصة فى مجال تاريخ الفن وفلسفة الفن، وأكدت أهمية التكنولوجيا الرقمية، مع الحفاظ على الهوية والتراث، وضرورة تقبل الآخر والاستفادة من ثقافته، وضرورة حضور الطلاب والأساتذة مؤتمرات دولية.

وأشارت الدكتورة صفية القبانى، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، إلى أهمية إطلاع الطلاب والأساتذة بكليات الفنون على مختلف الثقافات، وإرسال بعثات علمية والعمل على زيادتها إلى جميع أنحاء العالم، وضرورة تنظيم ورش عمل للطلاب من مختلف أنحاء العالم، لتبادل المعلومات، والتأكيد على ضرورة التعاون بين فنانين من دول وثقافات مختلفة، وأهمية العمل الجماعى، وخلال فعاليات ملتقى القارات الخمس للفنون باليابان، تم التأكيد أن كليات الفنون بمختلف دول العالم تحاول نشر السلام من خلال الفن.



عدد من المشاركين بملتقى طوكيو للفنون



عدد من المشاركين بملتقى طوكيو للفنون



عدد من المشاركين بملتقى طوكيو للفنون



الدكتورة صفية القبانى خلال ملتقى طوكيو للفنون



جانب من المظاهر الاحتفالية بمناسبة مرور 130 سنة على إنشاء جامعة طوكيو للفنون



رئيس جامعة طوكيو للفنون