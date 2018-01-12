سعر الدولار اليوم الجمعة 12-1-2018.. واستقرار العملة الأمريكية





كتبت رانيا فزاع

استقرت أسعار الدولار، اليوم الجمعة، الموافق 12 -1-2018، على نفس سعر ختام التعاملات، وبلغ سعره وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى 17.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيه للبيع.

ويعد الدولار واحدا من أهم العملات النقدية على المستوى الدولى، وهو من أكثر العملات تغيرا فى سعرها أمام الجنيه المصرى، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت العملة الأمريكية استقرارا، وفى تعاملات اليوم جاء سعر الدولار كالتالى:

سعر الدولار اليوم فى مصر

واصل سعر الدولار استقراره فى تعاملات اليوم ، وسجل متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى وفقا للبنك المركزى ، 17.65 جنيه للشراء ، و .75 .17 للبيع.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

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سعر الدولار فى بنك مصر

17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

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سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

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cib

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع