رئيس الصوت والضوء: خطة لخفض الخسائر بنسبة 50 % العام الجارى





كتب عبد الحليم سالم

أكد سامح سعد رئيس شركة مصر للصوت والضوء ، إحدى شركات قطاع الأعمال العام أنه يسعى إلى خفض خسائر الشركة العام الجارى بنحو 50 %، من خلال زيادة الإيرادات الناتجة عن زيادة الحركة السياحية المصرية.

وأضاف سامح سعد لـ" اليوم السابع" ، أن هناك فجوة بين موارد الشركة وبين حجم المصروفات ، حيث بلغ العجز فى العام المالى نحو 20 مليون جنيه وتم خفضه إلى 11.5 مليون جنيه ، وبالتالى فإنه من المتوقع خلال العام الجديد إلى خفض العجز الى النصف بعد زيادة أسعار التذاكر ومع نمو الحركة السياحية.

وأشار سعد أن ضعف حركة نقل السياح عبر المراكب النيلية أثر على موارد الشركة أيضا ، لاعتمادها على السياحة الثقافية التى تراجعت ، إلا أنه مع نمو السياحة متوقع نمو إيرادات الشركة.

وتعرض شركة مصر للصوت والضوء عروضا فى مناطق الهرم والكرنك وفيله وأبو سمبل وأدفو.