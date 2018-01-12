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حزب الوفد بجنوب سيناء يقيم معرضا خيريا للملابس الشتوية

الجمعة، 12 يناير 2018 11:48 م
حزب الوفد بجنوب سيناء يقيم معرضا خيريا للملابس الشتوية معرض للملابس الشتوية


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أقام حزب الوفد بجنوب سيناء اليوم الجمعة، معرضًا خيريًا للملابس الشتوية بشرم الشيخ، تحت عنوان "مبادرة لمكافحة الغلاء" لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والأرامل والأيتام، وتمكن أعضاء الحزب من جمع نحو 750 قطعة ملابس مختلفة وأحذية وحقائب سواء كانت مستعملة أو أخرى جديدة متبرع بها من فاعلى الخير وسيدات الوفد والمجتمع المدنى.

وشهد المعرض زحاما وتكدسا من الأهالى أمام مقر الحزب بمدينة شرم الشيخ.

وقالت هالة الملاح، رئيس لجنة المرأة في حزب الوفد، إن المعرض يأتي انطلاقًا من مسئولية حزب الوفد، تجاه المجتمع وحرصًا منه على إدخال البهجة والسرور على أهالى جنوب سيناء، معلنة أن عدد الأطفال المستفيدون من المعرض أكثر من 300 طفل.

 

 

 

 

 

 


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