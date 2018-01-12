حزب الوفد بجنوب سيناء يقيم معرضا خيريا للملابس الشتوية

حزب الوفد بجنوب سيناء يقيم معرضا خيريا للملابس الشتويةالجمعة، 12 يناير 2018 11:48 م
معرض للملابس الشتوية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق
أقام حزب الوفد بجنوب سيناء اليوم الجمعة، معرضًا خيريًا للملابس الشتوية بشرم الشيخ، تحت عنوان "مبادرة لمكافحة الغلاء" لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والأرامل والأيتام، وتمكن أعضاء الحزب من جمع نحو 750 قطعة ملابس مختلفة وأحذية وحقائب سواء كانت مستعملة أو أخرى جديدة متبرع بها من فاعلى الخير وسيدات الوفد والمجتمع المدنى.
وشهد المعرض زحاما وتكدسا من الأهالى أمام مقر الحزب بمدينة شرم الشيخ.
وقالت هالة الملاح، رئيس لجنة المرأة في حزب الوفد، إن المعرض يأتي انطلاقًا من مسئولية حزب الوفد، تجاه المجتمع وحرصًا منه على إدخال البهجة والسرور على أهالى جنوب سيناء، معلنة أن عدد الأطفال المستفيدون من المعرض أكثر من 300 طفل.
إضافة تعليق
كيف يغذى الذكاء الاصطناعى وحش البيتكوين فى المستقبل.. العالم الافتراضى والخوف روابط مشتركة تجمع بينهما.. الصين داعم أساسى لهذه التكنولوجيات.. وخبراء يتوقعون مستقبلا واعدا للعملة الافتراضية مع تقبل حكومات العالم
"الزوج العازب والمرأة العذراء".. حكايات زواج مضطربى الهوية الجنسية ناقوس خطر يدق بمحكمة الأسرة.. اختبارات التأكد من سلامة الأزواج جسديا ونفسيا "حبر على ورق".. و2350 زوجا وزوجة يروون مآسيهم خلال عامى 2016 و2017
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة