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تعرف على خطوط الأتوبيس الذكى وأسعار التذاكر

الجمعة، 12 يناير 2018 09:38 ص
تعرف على خطوط الأتوبيس الذكى وأسعار التذاكر الأتوبيس الذكى


كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت محافظة القاهرة التشغيل الرسمى للاتوبيس الذكى لعدد 6 خطوط تربط القاهرة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، والذى تشغله إحدى الشركات الخاصة بالتنسيق مع هيئة النقل العام بالقاهرة، ويعرض "اليوم السابع" خطوط الأتوبيس الذكى وأسعار التذاكر:
 

×× أسعار التذاكر:

1. سعر التذكرة فى الأتوبيس الكبير 10  جنيهات.
2. سعر التذكرة فى المينى باص 5 جنيهات.
 

×× خطوط الأتوبيس الذكى:

3. خط المظلات التجمع الجامعة الأمريكية "حافلة كبيرة".
4. ميدان عبد المنعم رياض التجمع الجامعة الأمريكية "حافلة كبيرة".
5. الحى السابع العبور مدينة الشباب، "مينى باص".
6. إمبابة مطار القاهرة "مينى باص".
7. دوران شبرا مطار القاهرة "مينى باص".
8. المظلات مطار القاهرة "مينى باص".

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