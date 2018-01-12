العراق: انتحارى يفجر نفسه جنوب غربى كركوك

العراق: انتحارى يفجر نفسه جنوب غربى كركوكالجمعة، 12 يناير 2018 10:25 م
الجيش العراقى- أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت مصادر عراقية فى محافظة كركوك، الجمعة، أن انتحاريا فجر نفسه بعد محاصرته من قبل قوة من الحشد الشعبى جنوب غربى المحافظة، فيما أكدت مقتل مسلح أخر من "داعش".
وقالت المصادر، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز)، إن "قوة أمنية من حشد ناحية العباسى التابعة لقضاء الحويجة (٥٥ كم جنوب غربى كركوك)، تمكنت من محاصرة الارهابى فى (داعش) أحمد سعد عبدالله الذى يرتدى حزاما ناسفا بقرية الحوائج فى الناحية"، مبينا أن "الانتحارى فجر نفسه من دون وقوع اية خسائر".
وأضافت المصادر أن "القوة تمكنت من قتل عنصر أخر فى داعش بعد مطاردته فى نفس المنطقة"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية تفرض سيطرة تامة على الناحية".
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