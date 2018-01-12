السكة الحديد: طرح مناقصة محدودة لشراء 6 قطارات جديدة خلال أيام

السكة الحديد: طرح مناقصة محدودة لشراء 6 قطارات جديدة خلال أيامالجمعة، 12 يناير 2018 09:00 ص
المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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أكد المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، طرح مناقصة محدودة خلال أيام بين اثنين من الشركات الإسبانية؛ جرى تأهيلهما فنيًا وفوزهما فى مرحلة التأهيل الفنى التى أجرتها الهيئة بين 5 شركات عالمية من مختلف الجنسيات، من أجل شراء 6 قطارات مكيفة جديدة بتمويل من البنك الأوروبى للتعمير والإنشاء.
وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع"، أن القطارات المكيفة الجديدة كل منها عبارة عن وحدة واحدة، لافتًا إلى أن البنك الأوروبى للتعمير والإنشاء سيمول تصنيع وشراء هذه القطارات بالكامل فى صورة قرض ميسر قيمته 126 مليون يورو.
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