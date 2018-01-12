"التنمية الصناعية" نجحنا فى طرح 28.5 مليون متر أرض خلال عامين





كتب – إسلام سعيد

قالت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنها طرحت خلال عامى 2016 و 2017 28.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية - منهم 2 مليون متر مربع تم طرحهم بالمجان في الصعيد للصناعات الصغيره ومتناهية الصغر استوعبت 567 مشروع بإجمالى تكلفة متوقعة 6.8 مليار جنيه .

وأشارت الهيئة اليوم الجمعة، إلى أن خلال الفترة من 2007 وحتى 2015 تم طرح 9.5 مليون متر فقط، لافتة إلى أنه تخصيص 8 مليون متر لـ 4 شركات مطور صناعى لتطويرها .

وفى وقت سابق كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه سيتم إنشاء معهد تدريب صناعي بكل منطقة لتوفير العمالة الماهرة ، مشيداً فى هذا الاطار بدور شركات المطورين الصناعيين من القطاع الخاص والذين اثبتوا جدية وخبرة كبيرة فى بناء وتطوير وإدارة المناطق الصناعية، وكذلك جلب الاستثمار الخارجى ، حيث قاموا منذ بدء العمل بنظام المطور الصناعى بتأهيل وتجهيز 12 منطقة صناعية وخدمية بمساحة 15 مليون متر بإجمالي 983 مصنعاً و168 منشأة خدمية باجمالى استثمارات 25 مليار جنيه أتاحت 132 الف فرصة عمل .