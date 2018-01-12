البورصة: تنفيذ صفقة شراء "المصرية للاستثمار" بقيمة 4.5 مليون جنيه





كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصرية للاستثمار لعدد 45 ألف سهم بقيمة 4.5 مليون جنيه خلال جلسة تداول الخميس، بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة أورليكون مصر لأسياخ ومهمات اللحام لعدد 417 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون جنيه.

وتم تنفيذ صفقة على أسهم الشركة العالمية للإنشاءات والاستثمارات العقارية والصناعية لـ 118 ألف سهم بقيمة 1.5 مليون جنيه، وتنفيذ صفقة على أسهم شركة بلانيت نايل كروز لـ 120 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون جنيه.

ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة 13.5 مليون جنيه بكمية تداول 750 ألف ورثة مالية منفذة لعدد 19 شركة.