أهالى "تل الكاشف" بدمياط يناشدون وزير الرياضة بإنشاء مركز شباب بالقرية





دمياط - عبده عبد البارى

ناشد أهالى قرية تل الكاشف التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بانشاء ملعب مركز الشباب لخدمة أهالى القرية.

يقول عمرو زايد، أحد شباب القرية، إن قرار التخصيص صدر وتسلمت مديرية الشباب والرياضة الأرض وحتى الآن لم يتم طرح الملعب.

وأشار إلى قرار تخصيص رقم 1301لسنة 2000 بتخصيص 675 متر مربع وقرار تخصيص رقم 2833 لسنة 2015 وتعديله من الدكتور محافظ دمياط بتخصيص1144 متر مربع لاستكمال ملعب الشباب، وتم تسليم مندوبى الشباب والرياضة مساحة الأرض يوم الأربعاء 19/7/2017.

وناشد محمد بلال، أحد شباب القرية، بضرورة توفير اعتماد مالى لإقامة سور حول الملعب وإنشاء ملعب نجيل صناعى أسوة بباقى شباب القرى.