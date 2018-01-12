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الجمعة، 12 يناير 2018 01:52 م
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أسعار العملات اليوم الجمعة 12-1-2018 فى مصر واستقرار الدولار

الجمعة، 12 يناير 2018 11:39 ص
أسعار العملات اليوم الجمعة 12-1-2018 فى مصر واستقرار الدولار الدولار


رانيا فزاع
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استقرت أسعار العملات أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة أول أيام العطلة الأسبوعية 21 -1-2018 ، على  نفس سعر ختام تعاملات الأسبوع المصرفى أمس، بمختلف البنوك العاملة فى مصر.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى ، ننشر أسعار العملات اليوم الجمعة ،  والتى جاءت كالتالى.

-

أولا : سعر الدولار فى مصر

 

استقر سعر الدولار فى تعاملات اليوم الجمعة، فثبت سعر العملة الأمريكية أمام الجنية، مسجلة 17.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى الآن.

  متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

  17.65 جنيه للشراء

 17.75 جنيه للبيع

-

سعر الدولار فى بنك مصر

 17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

-

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 سعر الدولار فى بنك القاهرة

  17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

-

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 17.65  جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

  17.65 جنيه للشراء

 17.75 جنيه للبيع

-

ثانيا: سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

 استقر سعر اليورو على نفس سعر ختام تعاملات الأسبوع المصرفى أمس مقابل الجنيه ، بالغاً وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى ، 21.05 جنيه للشراء ، و 21.36 للبيع .

-

ثالثا : سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

استقر سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى ، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس ، بالغاً 23.75 جنيه للشراء  23.99 جنيه للبيع ، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

 رابعا : سعر الدينار الكويتى

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى على نفس ختام تعاملات أمس مسجلا 58.47 للشراء ، و 58.85 جنيه للبيع ، بحسب بيانات البنك الأهلى الآن.

 خامسا : سعر الريال السعودى اليوم

 استقر سعر الريال السعودى ، عند سعر إغلاق الأمس بالغا 4.70 جنيه للشراء ، 4.73 جنيه للبيع ، فى تعاملات البنك الأهلى الآن.


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