أسعار العملات اليوم الجمعة 12-1-2018 فى مصر واستقرار الدولار

أسعار العملات اليوم الجمعة 12-1-2018 فى مصر واستقرار الدولارالجمعة، 12 يناير 2018 11:39 ص
رانيا فزاع
استقرت أسعار العملات أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة أول أيام العطلة الأسبوعية 21 -1-2018 ، على نفس سعر ختام تعاملات الأسبوع المصرفى أمس، بمختلف البنوك العاملة فى مصر.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى ، ننشر أسعار العملات اليوم الجمعة ، والتى جاءت كالتالى.
-أولا : سعر الدولار فى مصر
استقر سعر الدولار فى تعاملات اليوم الجمعة، فثبت سعر العملة الأمريكية أمام الجنية، مسجلة 17.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى الآن.
متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.65 جنيه للشراء
17.75 جنيه للبيع
-سعر الدولار فى بنك مصر
17.64 جنيه للشراء
17.74 جنيه للبيع
-سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.65 جنيه للشراء
17.75 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.65 جنيه للشراء
17.75 جنيه للبيع
-سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.65 جنيه للشراء
17.75 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.65 جنيه للشراء
17.75 جنيه للبيع
-ثانيا: سعر اليورو الأوروبى اليوم
استقر سعر اليورو على نفس سعر ختام تعاملات الأسبوع المصرفى أمس مقابل الجنيه ، بالغاً وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى ، 21.05 جنيه للشراء ، و 21.36 للبيع .
-ثالثا : سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
استقر سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى ، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس ، بالغاً 23.75 جنيه للشراء 23.99 جنيه للبيع ، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى الآن.
رابعا : سعر الدينار الكويتى
استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى على نفس ختام تعاملات أمس مسجلا 58.47 للشراء ، و 58.85 جنيه للبيع ، بحسب بيانات البنك الأهلى الآن.
خامسا : سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر الريال السعودى ، عند سعر إغلاق الأمس بالغا 4.70 جنيه للشراء ، 4.73 جنيه للبيع ، فى تعاملات البنك الأهلى الآن.
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