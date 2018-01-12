أسعار العملات اليوم الجمعة 12-1-2018 فى مصر واستقرار الدولار





رانيا فزاع

استقرت أسعار العملات أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة أول أيام العطلة الأسبوعية 21 -1-2018 ، على نفس سعر ختام تعاملات الأسبوع المصرفى أمس، بمختلف البنوك العاملة فى مصر.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى ، ننشر أسعار العملات اليوم الجمعة ، والتى جاءت كالتالى.

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أولا : سعر الدولار فى مصر

استقر سعر الدولار فى تعاملات اليوم الجمعة، فثبت سعر العملة الأمريكية أمام الجنية، مسجلة 17.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى الآن.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

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سعر الدولار فى بنك مصر

17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

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سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

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cib

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

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ثانيا: سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو على نفس سعر ختام تعاملات الأسبوع المصرفى أمس مقابل الجنيه ، بالغاً وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى ، 21.05 جنيه للشراء ، و 21.36 للبيع .

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ثالثا : سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

استقر سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى ، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس ، بالغاً 23.75 جنيه للشراء 23.99 جنيه للبيع ، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

رابعا : سعر الدينار الكويتى

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى على نفس ختام تعاملات أمس مسجلا 58.47 للشراء ، و 58.85 جنيه للبيع ، بحسب بيانات البنك الأهلى الآن.

خامسا : سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى ، عند سعر إغلاق الأمس بالغا 4.70 جنيه للشراء ، 4.73 جنيه للبيع ، فى تعاملات البنك الأهلى الآن.