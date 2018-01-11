وزير النقل: زيادة سعر تذكرة المترو قبل شهر يوليو.. وتتراوح من 3 لـ6 جنيهات

وزير النقل: زيادة سعر تذكرة المترو قبل شهر يوليو.. وتتراوح من 3 لـ6 جنيهاتالخميس، 11 يناير 2018 02:36 ص
كتب محسن البديوى
كشف هشام عرفات، وزير النقل، أن أسعار تذاكر المترو سترتفع فور الانتهاء من تركيب بوابات الدخول والخروج بمحطات المترو، ومن الوارد أن تجرى هذه الزيادة قبل شهر يوليو المقبل، ومن المحتمل فى شهر مايو، وسيتم تحديد نسبة الزيادة بحد أقصى 6 جنيهات والعادى 3 جنيهات، مؤكدًا أن تلك الزيادة ستمكن من تطوير وتحديث خطوط المترو وتسديد القروض التى ستحصل عليها الهيئة لتطوير المترو بشكل عام.
وقال "عرفات"، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب على فضائية "ON E"، إنه بسبب الاستحقاقات الانتخابية المحلية والرئاسية فى السابق كان يتم تجاهل رفع سعر تذكرة المترو خوفًا من المواطن، لافتًا إلى أن هذا الخوف جاء على حساب إهمال هذا المرفق الهام الذى يخدم المواطنين.
وأضاف، أن الخط الأول من مترو الأنفاق يستهلك 12 مليون كيلووات\ساعة فى الشهر، بينما الخط الثانى والثالث يستهلكان 18 مليون كيلووات\ساعة فى الشهر، مشيرًا إلى أن الخط الثالث فى مصر يضاهى خط مترو باريس.
وأوضح أن رفع التذاكر فى المرة السابقة سهل لهيئة مترو الأنفاق شراء البوابات الحديثة الموجودة فى المحطات بقيمة 160 مليون جنيه.
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بواسطة:
د / خالد هدهود
انا الشعب ...... موافقة .
اعتقد ضرورة زيادة سعر تذكرة المترو لتتماشى مع تكاليف التشغيل مع الأخذ فى الاعتبار الموظفين والطلبة .
عدد الردود 0
بواسطة:
تحيه قارييوقا
تصريحات مستفزه...
... ياريت تبطل تلميع لنفسك و تهييج لمشاعر الناس بدون اى داعى...
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بواسطة:
خلص يا مخلص
إرفع يا فندم
جايز على إيديك حنشوف الخلاص
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بواسطة:
علي سالم
الله يخرب بيتك يا بعيد
من جنيه لاثنين لسته في عام واحد؟ ومن اسبوع صرخ بأن التذكره لن تزيد عن 5 جنيهات واليوم وصلت لسته!
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
الراجل ده..هو العمل الردى
😎😥..كل تصريحاته استفزازيه
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بواسطة:
ابو مصطفى
الزيادة لإستمرار الخدمة بدلا من توقفها
سعادتك ذكرت عند زيادة التذكرة من جنيه الى اثنين جنيه انها هتساعد في تسديد المديونيات والفائض سيتم توجيهه الى تحسين الخدمه وهذا الكلام من ستة شهور الان عندما تزيد التذكرة مرة أخرى هل سيكون المبرر تحسين حال العاملين والموظفين وصرف المكافآت ؟ لا اعتراض بتاتا على الزيادة في وقت كل شيئ زاد ولكن رجاءا اتساق التصريحات مع السباب الفعلية
عدد الردود 0
بواسطة:
سيساوى
معالى الوزير اخبار توسعه طريق طنطا زفتى القديم اية ؟ واخبار الطريق الجديد ايه؟
معالى الوزير ملايين المواطنين من سكان مدن طنطا والسنطه وزفتى يعانون معاناه فظيعه من طريق طنطا زفتى بسبب مدخل الطريق من ميت حبيش ومزلقان شبراقاص وضيق الطريق وعدم وفرديته وعدم وجود علامات ارضيه مض