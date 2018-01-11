وزير النقل: زيادة سعر تذكرة المترو قبل شهر يوليو.. وتتراوح من 3 لـ6 جنيهات





كتب محسن البديوى

كشف هشام عرفات، وزير النقل، أن أسعار تذاكر المترو سترتفع فور الانتهاء من تركيب بوابات الدخول والخروج بمحطات المترو، ومن الوارد أن تجرى هذه الزيادة قبل شهر يوليو المقبل، ومن المحتمل فى شهر مايو، وسيتم تحديد نسبة الزيادة بحد أقصى 6 جنيهات والعادى 3 جنيهات، مؤكدًا أن تلك الزيادة ستمكن من تطوير وتحديث خطوط المترو وتسديد القروض التى ستحصل عليها الهيئة لتطوير المترو بشكل عام.

وقال "عرفات"، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب على فضائية "ON E"، إنه بسبب الاستحقاقات الانتخابية المحلية والرئاسية فى السابق كان يتم تجاهل رفع سعر تذكرة المترو خوفًا من المواطن، لافتًا إلى أن هذا الخوف جاء على حساب إهمال هذا المرفق الهام الذى يخدم المواطنين.

وأضاف، أن الخط الأول من مترو الأنفاق يستهلك 12 مليون كيلووات\ساعة فى الشهر، بينما الخط الثانى والثالث يستهلكان 18 مليون كيلووات\ساعة فى الشهر، مشيرًا إلى أن الخط الثالث فى مصر يضاهى خط مترو باريس.

وأوضح أن رفع التذاكر فى المرة السابقة سهل لهيئة مترو الأنفاق شراء البوابات الحديثة الموجودة فى المحطات بقيمة 160 مليون جنيه.