وزير التعليم العالى يعتمد تعيينات إدارية جديدة بالجامعات





كتب وائل ربيعى

اعتمد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قرارا بتعيين عامر ربيع إبراهيم أبو العينين مديرا عاما للمدن الجامعية والتغذية بجامعة دمياط، وتعيين ميساء السيد أحمد لبيب مديرا عاما للتخطيط ومتابعة الخطة بجامعة الفيوم

كما أصدر الوزير عدة قرارات بتجديد تعيين عددا من القيادات الإدارية بجامعة دمنهور؛ وشمل قرار التعيين محمد عبد الخالق عامر مديرا عاما لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار، و جيهان السعيد عودة مديرا عاما لشئون الدراسات العليا والبحوث، و أحمد عبد الغنى الهلى مديرا عاما للعلاقات الثقافية ، و مسعد السيد مصطفى مديرا عاما للحسابات والموازنة ، ومها حسين شلبى مديرا عاما للمكتبات