وزارة الدفاع تنشر فيديو لقاء الرئيس بقيادات الشرطة والجيش بحضور مدير المخابرات

وزارة الدفاع تنشر فيديو لقاء الرئيس بقيادات الشرطة والجيش بحضور مدير المخابراتالخميس، 11 يناير 2018 07:12 م
الرئيس السيسى والفريق أول صدقي صبحي
كتب زكى القاضى
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نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو حول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بقيادات القوات المسلحة والشرطة، ومدير جهاز المخابرات العامة.
حضر اللقاء الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، واللواء خالد فوزى، مدير جهاز المخابرات العامة، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قيادات الشرطة والجيش.
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