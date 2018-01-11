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هواوي تطلق حزمة خدمات مميزة.. وتحرص على اهتمامها بمستخدمي الهواتف الذكية فى مصر

الخميس، 11 يناير 2018 05:31 م
هواوي تطلق حزمة خدمات مميزة.. وتحرص على اهتمامها بمستخدمي الهواتف الذكية فى مصر


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أعلنت شركة هواوى لأجهزة المستهلك عن إطلاق حزمة من الخدمات المميزة التي يتطلع إليها عملاء الشركة، تتمثل في برنامج هواوي Mate 10 Lite Care، والذى يوفر لمشتريين هاتف Mate 10 Lite خلال الفترة من 15 يناير حتى 25 يناير 2018 خدمة ضمان على شاشة الهاتف، حيث يتم استبدال شاشة الهاتف عند تعرضها لأي تلف عرضي أو حادث خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشغيل الهاتف الجديد مجاناً . يأتى ذلك انطلاقاً من حرص الشركة المتواصل على الاهتمام بمستخدميها ووضعهم في المقام الأول.

وتتيح تلك الخدمة إيضاً للمستخدمين فرصة صيانة هاتف Mate 10 Lite لمرة واحدة فقط، ويمكن للعميل تغيير الشاشة التالفة من خلال زيارة احدى مراكز الصيانة المعتمدة أو من خلال خدمة "وانت في مكانك"، التي توفر إمكانية إرسال مندوب من الشركة لاستلام الهاتف من العميل مجاناً وتسليمه بعد انتهاء فترة الصيانة.

والجدير بالذكر أن  قامت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك مؤخراً بأطلاق هاتفها الجديد هواوي Mate 10 Lite أول هاتف فى العالم يحتوي على 4 كاميرات، مع شاشة عرض كاملة بتقنية FullView Display فى فئته، فضلاً عن بطارية هواوي الشهيرة التي تدوم لفترة طويلة حيث يتميز الهاتف بأربع كاميرات ، اثنان خلفيتان واثنان على الواجهة الأمامية، حيث يأتى بكاميرتين رئيستين بدقة 16 و2 ميجا بيكسل، وكاميرا مزدوجة العدسات بدقة 13 ميجا بيكسل.

تمتلك كاميرا الهاتف العديد من أوضاع التصوير المختلفة مثل وضع التصوير المحترف ووضع التجميل، HDR، التصوير البانوراما، التصوير بالتحكم الصوتي، التصوير المؤقت وغيرها من المزايا الفائقة.

بجانب هذا يأتى الهاتف بشاشة كبيرة الحجم وعالية الوضوح بقياس 5.9 بوصة من نوع IPS LCD بدقة FHD+  ونسبة عرض على إرتفاع تبلغ 18:9 مع خاصية Huawei Full View لتقدم للمستخدمين تجربة مميزة لمشاهدة مقاطع الفيديو وتشغيل الألعاب باستخدام الهاتف.

 

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شركة هواوى
 

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