مصرع طالبين والبحث عن ثالث بعد سقوط سيارة من عوامة قرية القصير

مصرع طالبين والبحث عن ثالث بعد سقوط سيارة من عوامة قرية القصيرالخميس، 11 يناير 2018 10:18 ص
البحث عن غريق - صورة أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى
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لقى طالبين مصرعهما غرقا وجار البحث عن ثالث، بعد سقوط سيارة من عوامة قرية القصير التابعة لمركز القوصية بالترعة الإبراهيمية.
تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، اخطارا من المقدم محمد سيف رئيس مباحث القوصية يفيد ورود بلاغ بسقوط سيارة بها 3 طلاب من عوامة قرية القصير التابعة لمركز القوصية وتم استدعاء الدفاع المدنى والإنقاذ النهرى وتمكنوا من انتشال جثة طالبين وجار البحث عن ثالث، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.
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