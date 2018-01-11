مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة





الشرقية- فتحية الديب

قالت سوسن محمد البارز، مدير مأمورية مصلحة الشهر العقارى بمحافظة الشرقية، إن جميع أفرع مصلحة الشهر العقارى بالمحافظة، وعددها أكثر من 40 فرعا، تفتح أبوابها من الصباح الباكر وحتى المساء، أمام المواطنين المتوفدين لعمل توكيلات لمرشحى الرئاسة.

وأضافت "سوسن" أن عدد التوكيلات التى قام المواطنين بمختلف مراكز الشرقية، بتوثيقها كانت للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمطالبته بالترشح لفترة ثانية، وفاق عدد التوكيلات أكثر من 9000 توكيل، على مدار الثلاثة أيام، التى فتحت فيها أبواب الشهر العقارى مكاتبها للمواطنين.

وأضافت سوسن، أن التوكيلات جاءت كلها للرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما وثق 3 مواطنين توكلين للفريق أحمد شفيق، وحرر 3 آخرين 3 توكيلات لخالد على.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم (7) لسنة 2018 بشأن تزكية أعضاء مجلس النواب للمرشح لانتخابات الرئاسة،ونص القرار على أنه فى حالة رغبة المترشح تقديم تزكية من أعضاء مجلس النواب ضمن أوراق ترشحه، يراعى ما يلى:

أولا: ألا يقل عدد أعضاء مجلس النواب الذين حصل المرشح على تزكيتهم عن عشرين نائبا

ثانيا : عدم جواز قيام النائب الواحد بتزكية أكثر من مرشح، وتتولى الأمانة العامة لمجلس النواب الحصول على تلك التزكيات والتأكد من صحة البيانات المثبتة بها وفقا للوارد بالنموذج المرسل للأمانة واعتمادها عقب استيفائها وإرسال نسخة للهيئة وتسليم الأخرى للمرشح.