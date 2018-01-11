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بعد رعايتها لمباراة الأهلى وأتلتيكو مدريد..هواوى تطلق مسابقة لاكتشاف المواهب الرياضية

الخميس، 11 يناير 2018 03:52 م
بعد رعايتها لمباراة الأهلى وأتلتيكو مدريد..هواوى تطلق مسابقة لاكتشاف المواهب الرياضية هواوى


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بعد أن أعلنت مجموعة هواوى لأجهزة المستهلك عن رعايتها لمباراة النادى الأهلى أمام نادى أتليتيكو مدريد الإسبانى التى أقيمت على استاذ برج العرب أطلقت الشركة مسابقة على مواقع التواصل الإجتماعى تهدف إلى جذب أكبر عدد من المواهب حيث يتنافس المشتركين لخوض تجربة فريدة من نوعها، تتمثل فى إمكانية الفوز بفرصة للوصول إلى  أرض الملعب وتغطية أحداث المبارة كاملة عن قرب وأمام نجوم العالم مباشرة بإستخدام هواتف Mate 10 Lite . فيما تعد تلك مبادرة جديدة ومثيرة  تقدم لأول مرة فى مصر حيث تنفرد هواوى بتقديم كل ما هو جديد ومبتكر لعملائها.  

كما قدمت هواوي العديد من المفاجآت السارة والعروض الحصرية لعملاءها تتضمن الفوز بتذاكر لحضور المباراة عند شراء أحد هواتف سلسة  Mate 10  خلال يومى الخميس والجمعة القادمان من أى موزع معتمد لشركة هواوى فى مول العرب، حيث يحصل العميل على تذاكر المباراة بعد تقديم الفاتورة الخاصة بعملية الشراء فى جناح هواوى داخل المول مما يعطى الفرصة للجمهور لمتابعة فريقهم المفضل.

جدير بالذكر أن شركة هواوى والنادى الأهلي أكثر الأندية المصرية تتويجاً بالألقاب في كرة القدم العام الماضى قاما بالإعلان عن اتفاق شراكة بينهما يمتد لثلاث سنوات في إطار حرص الشركة على رعاية أكثر الأندية المصرية نجاحاً والذى يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة وشعبية جارفة فى مصر.

هواوى
هواوى

 


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