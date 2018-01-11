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باكستان تعلق التعاون العسكرى والاستخباراتى مع أمريكا بسبب تجميد المساعدات

الخميس، 11 يناير 2018 04:37 م
باكستان تعلق التعاون العسكرى والاستخباراتى مع أمريكا بسبب تجميد المساعدات ترامب


أ ش أ
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أعلنت باكستان تعليق التعاون العسكرى والاستخباراتى مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى أعقاب قرار واشنطن تجميد المساعدات التى تقدمها لإسلام أباد فى مجال الأمن وتقدر بأكثر من مليار دولار أمريكى.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الخميس أن هذا القرار يعد أقوى رد لباكستان على قرار إدارة ترامب بشأن تعليق جميع المساعدات العسكرية لحين إتخاذ إسلام أباد لإجراءات رادعة ضد الجماعات المتشددة مثل شبكة "حقاني" وحركة "طالبان" الأفغانية.

وأضاف الراديو البريطانى أن اتهام ترامب لإسلام أباد بتوفير ملاذ آمن لإرهابيين مطاردين فى أفغانستان وتصريحاته بأن واشنطن منحتها بحماقة أكثر من 33 مليار دولار كمساعدات خلال الـ15 عاما الأخيرة فيما تتلق الأكاذيب والخداع ، قد أثارت غضب واستياء القادة والسياسيين الباكستانيين .


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