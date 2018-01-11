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الوطنية للانتخابات: 71 ألف توكيل بالشهر العقارى لمرشحى الرئاسة خلال 3 أيام

الخميس، 11 يناير 2018 08:12 م
الوطنية للانتخابات: 71 ألف توكيل بالشهر العقارى لمرشحى الرئاسة خلال 3 أيام المستشار لاشين إبراهيم


كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أن عدد إقرارات التأييد لمرشحى الانتخابات الرئاسية وصلت إلى 71 ألف توكيل على مستوى مكاتب الشهر العقارى بالجمهورية.

 

بينما بلغت عدد طلبات الوافدين 131 طلبا للوافدين، وذلك على مدار 3 أيام.

 

وقالت الهيئة فى بيان لها، إن 389 مكتبا للشهر العقارى على مستوى الجمهورية حررت للمواطنين 71 ألف إقرار تأييد خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

 

وأضاف البيان، كما تلقت لجان الوافدين فى 38 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية 131 طلبا بنهاية يوم الخميس، وذللك للمواطنين الراغبين فى التصويت بأماكن غير المقيدة ببطاقة الرقم القومى.

 

وجارى إتاحة مكاتب الشهر العقارى وعددها 389 مكتب لتلقى رغبات الوافدين اعتبارا من 1-2-2018 وحتى نهاية شهر فبراير.

 

وأشار البيان إلى أنه فى ذات التوقيت تم إعداد نموذج التزكية الخاص بأعضاء مجلس النواب وتسليمه للأمانة العامة للمجلس.

 

وأضاف البيان ان الهيئة تلقت عددا من طلبات المجتمع المدنى المعنية بمتابعة الانتخابات وجارى فحصها.

 

 
71 ألف توكيل بالشهر العقارى (1)
 
71 ألف توكيل بالشهر العقارى (2)
 

 


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