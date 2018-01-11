الفتاة المغتصبة داخل مصلى بطنطا تضع طفلة فى المستشفى الجامعى





المنوفية – محمود شاكر

وضعت قبل قليل "ف ع" الطفلة التى تعرضت للاغتصاب من مسن ببركة السبع بمحافظة المنوفية، مولودتها بالمستشفى الجامعى بمدينة طنطا.

وأكد مصدر طبى بالمستشفى، أن الفتاة أنجبت صباح اليوم طفلة، مشيرا إلى أنها حتى الآن ما زالت تحت تأثير المخدر، وتم نقل الطفلة المولدة إلى الحضانة بالمستشفى .

من جانبه قال أحد أقارب الطفلة، إنه جار الآن اتخاذ إجراءات إخطار النيابة العامة بولادة الطفلة، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وإجراء تحليل DNA، ومضاهاته مع مغتصب الطفلة.

كانت أسرة الفتاة، قد اتهمت "م. ح. ا" 53 سنة، باغتصابها داخل مصلى بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، وهو ما أدى إلى إصدار قرار النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.