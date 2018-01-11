أهم 10 بوستات اليوم.. صفحة الأهلى على "تويتر": أحمد فتحى لاعب الموسم

أهم 10 بوستات اليوم.. صفحة الأهلى على "تويتر": أحمد فتحى لاعب الموسمالخميس، 11 يناير 2018 07:00 م
كتبت مريم بدر الدين
1. صفحة الأهلى على "تويتر": اختيار أحمد فتحى لاعب الموسم
احمد فتحى
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3. فيفى عبده تنشر فيديو بمدرسة للرقص فى فرنسا
التدريب ده في مدرسة بينا في فرنسا love u خمسه امواه 💋💋💋💋💋❤️
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6. أصالة للديفا بعيد ميلادها: نتعلم منك سميرتنا ومنقذة انكساراتنا
دائماً أنتي المتجدِّدة الأولى والطيّبه الأولى واللطيفه الموهوبه الحبيبه الأولى... كلّ عام ونحن منك نتعلّم ، سميرتنا ومنقذة إنكساراتنا ويأسنا، أنتي الفرح والطفولة الدائمة والشباب الَّذِي يعجز أن يفارق ملامحك وروحك، كلّ عام وأنتي الصديقه الّتي اجتمع عندها واتّفق كلّ من اختلفوا فيما بينهم #سميره_سعيد#ديڤا#موسيقى#المغرب#مصر @samirasaid
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