video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 11 يناير 2018 10:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أهم 10 بوستات اليوم.. صفحة الأهلى على "تويتر": أحمد فتحى لاعب الموسم

الخميس، 11 يناير 2018 07:00 م
أهم 10 بوستات اليوم.. صفحة الأهلى على "تويتر": أحمد فتحى لاعب الموسم أحمد فتحى


كتبت مريم بدر الدين
إضافة تعليق

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الخميس، نرصدها لكم فى أهم 10 منشورات وهاشتاجات.
 

1.       صفحة الأهلى على "تويتر": اختيار أحمد فتحى لاعب الموسم

احمد فتحى
احمد فتحى

 

2.       عضو مجلس الأهلى ينعى وفاة أشهر مشجعيه الحاج حليمو

طارق قنديل
طارق قنديل

 

3.       فيفى عبده تنشر فيديو بمدرسة للرقص فى فرنسا

 

 

4.       شيرين تدعو لإيمان البحر درويش بالشفاء: ألف مليون سلامة

شيرين
شيرين

 

5.       عمرو جمال ينشر صورة مع إيتو.. ويؤكد: واحد من الأساطير الأفريقية

عمر جمال وايتو
عمر جمال وايتو

 

6.       أصالة للديفا بعيد ميلادها: نتعلم منك سميرتنا ومنقذة انكساراتنا

 

7.       الجيش الثالث يدمر عربة ربع نقل و5 دراجات بخارية لعناصر إرهابية وسط سيناء

المتحدث العسكرى
المتحدث العسكرى

 

8.       هيدى كرم تنشر صورة من كواليس سابع جار مع صفاء جلال

هيدي كرم
هيدي كرم

 

9.       إبراهيم سعيد يحذر من صفحة مزيفة باسمه على "فيس بوك": أنا مش فاضي للهبل ده

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

 

10.   حسن المستكاوى ينصح صلاح بالبقاء فى ليفربول لفترة أخرى

المستكاوى
المستكاوى

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أهم 10 بوستات.. السيسى يستقبل أسئلة المواطنين وتفاعل كبير على مواقع التواصل

أهم 10 بوستات اليوم.. إفيهات مدحت شلبى فى القمة تتصدر "تويتر"

أحمد فتحى

الاهلى

بوستات



لا تفوتك
مجلس الزمالك يجتمع الأربعاء.. ومرتضى منصور يعتذر عن عدم الحضور

مجلس الزمالك يجتمع الأربعاء.. ومرتضى منصور يعتذر عن عدم الحضور

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم

بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة